Zápasníci MMA mučí soupeře i sebe, rapidní hubnutí je nutnost

Výjimečnost akce není uměle nafukovaná, zápasníci MMA chodí do boje jen zřídka. Na rozdíl od hokejistů, jimž napočítáte desítky zápasů za sezonu, jdou tihle bojovníci do klece jen jednou za čas.

„Jde hlavně o to, že na každého soupeře by se měl člověk připravit fyzicky i takticky. Každý zápas je jiný a příprava by měla trvat dva až tři měsíce. Co je největší problém oproti jiným sportům, je ale velké shazování váhy. Někteří shazují deset, patnáct nebo i dvacet kilo, což pro tělo vůbec není zdravé. To je ten důvod, proč je našich zápasů tak málo. Po zápase se člověk musí zotavit a pak se teprve začít chystat na další,“ vysvětluje zápasník Jakub Dohnal z jihomoravských Želešic, účastník dnešního turnaje v Brně.

Například borci pro dnešní titulový zápas Oktagonu Patrik Kincl a Alex Lohoré bojují letos teprve podruhé – a nejspíš i naposled.

„Někdo je střelec a zápasí častěji, ale tři až čtyři zápasy do roka by měly být maximum,“ souhlasí trenér a manažer bojových sportů Martin Karaivanov. „Jde také o to, že i když je v současné době relativně dost turnajů, každá organizace má podepsaných dost zápasníků, které je potřeba protočit. Nemůže se dostat pokaždé na každého,“ říká.

Příprava a shazování hmotnosti jsou však to nejdůležitější, co MMA odlišuje od „běžných“ sportů. Hubnutí je pro zápasníky nutné proto, aby se mohli utkat s co nejlehčím soupeřem, často to obnáší shodit i víc než 10 kilo. Drasticky zhubnou pro oficiální převážení den před zápasem, před nímž už téměř nejí a nepijí, pak živiny doplní a zase zesílí.

Fakta Oktagon 35 v Brně ● Hlavním zápasem bude titulový duel o korunu šampiona střední váhy Patrik Kincl – Alex Lohoré. Držitelem pásu je Kincl. ● Brněnskou scénu MMA představují Jan Gottvald, Andrej Kalašnik, Jakub Dohnal a Radek Roušal. ● V kleci se odehraje vyvrcholení reality show Kdo přežije, kdy si to rozdají Nathan Dzaba a Adam Raiter. Celkem je na programu 12 zápasů. ● Turnaj Oktagonu se koná v Brně ve Winning Group Areně dnes od 18 hodin, vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketportal, placený přenos na platformě Oktagon.tv.

Tohle období, kdy příprava vrcholí, připomíná mnohdy středověká muka. Zápasníci se potí v saunách nebo v horkých vanách, běhají nabalení na běhátku nebo se balí do peřin, případně všechny tyto metody kombinují, jen aby se dostali pod požadovaný limit.

„Koupil jsem si přenosnou infrasaunu. V pět ráno v den vážení ji nažhavím a začnu. Nastává utrpení,“ hlásil Dohnal odhodlaně ve čtvrtek. „Měsíc už mám dietu. Koukám na pořady o jídle, o sladkostech. Díky bohu se najím i očima, to mě drží při životě. Největší moje motivace je jídlo, až to skončí,“ přiznává otevřeně.

Častěji či nárazově zápasit lze, když přijde tzv. short notice. Tak pár dnů před turnajem promotéři hledají náhradu za zraněné či jinak vyřazené borce. Dohnal ji za dva roky přijal dvakrát, rád na to však nevzpomíná. „Já to nesnáším. Odpadne sice zápasová tréma, ale člověk za sebou nemá pořádný sparing, není nachystaný. Letos jsem takový zápas vyhrál, ale bylo to těžké. Loni jsem ho prohrál,“ líčí.

Karaivanov míní, že short notice nemusí být takový problém vzít pro někoho, kdo shazuje méně kilogramů a není vyčerpaný z předchozího duelu. „Pak si může říct, že si buď přijde na peníze za zápas, anebo se rychleji vyšvihne k vysněné titulové bitvě. Tak do toho jde. Těžko však říct, jestli je to pro něho odměna, nebo hrozba. Leckdy je to oboje,“ přibližuje manažer české hvězdy Jiřího Procházky. I on razí názor, že méně je rozhodně více.