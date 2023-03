Poslední sjezd v sezoně SP vyhrál v Soldeu rakouský lyžař Kriechmayr

Muži: 1. Kriechmayr (Rak.) 1:26,59, 2. Baumann -0,09, 3. Sander (oba Něm.) -0,13, 4. Hemetsberger (Rak.) -0,23, 5. Paris (It.) -0,27, 6. Kilde (Nor.) a Casse (It.) oba -0,30.

Konečné pořadí sjezdu (po 10 závodech): 1. Kilde 760, 2. Kriechmayr 614, 3. Odermatt (Švýc.) 462, 4. Clarey (Fr.) 343, 5. Crawford (Kan.) 326, 6. Casse 288.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 38 závodů): 1. Odermatt 1842, 2. Kilde 1280, 3. Kristoffersen (Nor.) 1014, 4. Kriechmayr 953, 5. Meillard (Švýc.) 831, 6. Braathen (Nor.) 824, ...137. Zabystřan (ČR) 12.