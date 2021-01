Světový pohár sjezdařů se ve Wengenu kvůli covidu nepojede, zaskočí Kitzbühel

Jako náhradní pořadatel se nabídl Kitzbühel, kde se měly jet od 22. do 24. ledna tradiční závody na Hahnenkammu. Podle návrhu, který už schválila FIS, se v Rakousku už o tomto víkendu pojedou dva slalomy, jeden za každou plánovanou zastávku. V původním termínu by se pak na sjezdovce Streif uskutečnily dva sjezdy a superobří slalom.

Ve Wengenu měli jet lyžaři v pátek a v sobotu sjezdy a v neděli slalom. Pro druhý ze sjezdů se zatím náhradní dějiště nenašlo. O víkendu se spekulovalo o možnosti, že se ho v březnovém termínu ujme Kvitfjell.

Tradiční zastávce SP ve Švýcarsku hrozilo zrušení už o víkendu kvůli vysokém počtu nakažených mezi 1100 místními obyvateli. Ve Wengenu bylo v nedávné době mnoho turistů z Británie a panovaly obavy, že by se ve středisku mohla šířit nová mutace koronaviru, jež byla na konci minulého roku zaznamenána právě v Anglii.

V neděli se ještě všechny strany shodly, že za přísných hygienických opatření by bylo možné závody uspořádat. Dnes ráno ale FIS požádala jednotlivé týmy, aby s příjezdem do Wengenu vyčkaly na definitivní potvrzení. To ale nepřišlo a místo toho vedení kantonu, v němž proslulé horské středisko leží, závody s konečnou platností odřeklo.