Životní víkend Ledecké. Na triumf navázala v Crans Montaně druhým místem

SP ve sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko): Ženy - sjezd: 1. Nuferová (Švýc.) 1:29,93, 2. Ledecká (ČR) -0,11, 3. Goggiaová (It.) -0,23, 4. C. Suterová (Švýc.) -0,27, 5. Mowinckelová (Nor.) a Venierová (Rak.) obě -0,31, 7. Brignoneová (It.) -0,33, 8. Gisinová -0,43, 9. Hählenová (obě Švýc.) -0,46, 10. Wrightová (USA) -0,55. Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. Goggiaová 482, 2. C. Suterová 407, 3. Siebenhoferová (Rak.) 311, 4. Ledecká 303, 5. Puchnerová (Rak.) 296, 6. Nadia Delagová (It.) 246. Průběžné pořadí SP (po 29 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) a Vlhová (SR) obě 1026, 3. Goggiaová 851, 4. Brignoneová 822, 5. Hectorová (Švéd.) 682, 6. C. Suterová 646, ...17. Ledecká 384, 54. Dubovská (ČR) 108.