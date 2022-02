Byla to zábava! hodnotí Ledecká veleúspěšný víkend. Potěšil ji „fousový“ posun

O čem prostřednictvím své agentury hovořila?

O tom, jak blízko bylo další vítězství. „Je to kousíček. Dokonce Tomas (trenér Tomáš Bank) myslím říkal, že je to dva a půl metru. Ale v lyžování to tak prostě je.“

O chybě ve třetině trati. „Trošku moc jsem to tam narovnala, pak mě to vyneslo a měla jsem co dělat, abych se vešla a vrátila zpátky do lajny, kterou jsem potřebovala. Myslím ale, že zbytek jsem projela dobře, takže ztrátu, kterou jsem nabyla, jsem potom stáhla. Musím ještě s klukama přesně zanalyzovat, co se tam stalo. Mám radost, že jsem sice o fous ale přece, zlepšila ten můj čas ze včerejška.“ (v sobotu 1:30,17, v neděli 1:30,04)

O nečekaném triumfu Prisky Nuferové. „Z jejího výsledku nejsem vůbec překvapená. Už včera měla skvělý čas, zajela čtvrté místo s vysokým číslem, což je úžasný. Dneska si to zasloužila, jela výbornou jízdu. Měla dvojku, takže trať už byla hodně podobná. Navíc dneska se jelo o trošku dřív, takže byla podle mě trať stejná pro všechny.“

O dvou pódiových místech v řadě. „Samozřejmě je to skvělé, ale já jedu tak nějak závod za závodem. Vždycky vidím jenom ten jeden před sebou. Měla jsem to tak i dnes na startu. Je sice fajn, že jsem včera vyhrála, ale dnes je nový den a musím zase makat.“

O nejlepším lyžařském víkendu kariéry. „Myslím, že jsem se docela rozjezdila. Upřímně je to ale zvláštní, protože jsem měla před závody asi dva nejhorší tréninky v mé kariéře (v prvním byla padesátá, pak čtyřicátá), necítila jsem se dobře. O to jsem radši, že jsem se spravila, vrátila se zpátky a že jsem do toho mohla jít naplno.“

O tom, že v letošní sezoně SP naplnila sbírku všech pódiových pozic. „Nehodnotím sezonu, dokud není ukončená. Ještě mám před sebou spoustu závodů, ale jsem ráda za to, jak to zatím jde. Musím se ještě soustředit na závody, které jsou přede mnou, abych tam zase odvedla dobrý výkon a hlavně, abychom si to s týmem užili.“

O nebezpečně vypadajícím pádu Cornelie Hütterové. „Viděla jsem to z cíle a vůbec to nevypadalo hezky. Snažila se zatočit na poslední chvíli a trošku se jí tam podle mě kousla hrana, zrovna v úplně nejhorším místě na hraně skoku, takže ji to obrátilo a spadla přímo na hlavu. Přeju jí, aby se co nejdřív vrátila v plný síle. Viděla jsem ji odcházet. Ptala jsem se jí, jak se cítí. Říkala, že se jí akorát trošku motá hlava. Byla trošku odřená v obličeji. Do té doby jela fantastickou jízdu, takže mě mrzí, že nezvládla ten poslední skok lépe.“

O posunu na čtvrté místo v hodnocení sjezdu a dalších plánech. „Já to průběžné hodnocení upřímně zatím moc nesleduju. Vždycky se mi to jenom připomene, když si vybíráme čísla. Jsem ráda, že jsem se zase posunula. Uvidíme, jak to bude vypadat v tom Courchevelu (16. března se tam jede poslední sjezd v sezoně). Je to nový kopec, který jsem nikdy nejela. Hrozně se tam těším, protože jsou to francouzské hory a ty já mam ráda. Teď máme ale před sebou Lenzerheide (5. března Super-G), takže na to se asi budeme soustředit primárně.“