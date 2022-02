Ledecká je v Crans Montaně, chystá se na sjezdy Světového poháru

Ester Ledecká by měla být po zranění z olympijských her v Pekingu v pořádku a připravuje se na pokračování Světového poháru lyžařek. V Crans Montaně by měla jet ve čtvrtek a v pátek tréninky na víkendové sjezdy.