Ještě se můžu zlepšovat, říkala Ledecká po triumfu. Komentovala i Ukrajinu

O čem prostřednictvím své agentury hovořila?

O svém třetím triumfu ve Světovém poháru:

„Mám samozřejmě velkou radost. Byly to tři úplně jiné kopce. Jsem ráda, že jsem to zvládla zrovna tady, kde jsem loni nabořila do sítí. Jsem ráda, že jsem se vrátila, zvládla dojet do cíle a ještě takhle rychle.“

O sjezdovce v Crans Montaně:

„Tahle sjezdovka je hodně specifická. Řekla bych, že je alespoň pro mě jedna z nejtěžších ve svěťáku. Zároveň je ale krásná, je na ní spousta zajímavých pasáží, které se musí provést perfektně, aby to vyšlo. Tak jsem ráda, že se mi to povedlo, jela jsem stopu, kterou jsme si s Tomasem (Bankem) a Franzem (Gamperem) naplánovali.“

O tom, jestli jela ideálně:

„Zatímco jsem byla na dopingové kontrole a než se dostala na pokoj, tak už to kluci začali analyzovat. A rezervy tam ještě našli. To je ale za mě naprosto v pořádku a takhle by to mělo být. Můžu se ještě zlepšovat.“

O chvílích v horkém křesle:

„Bylo to dobré. Byla jsem hlavně ráda za jízdu, jakou jsem zajela. Na trénincích jsem se necítila moc dobře. Pořád jsem trochu bojovala se zdravotními problémy, které jsem si přivezla z Číny. Nebylo to stoprocentní, dělala jsem spoustu chyb. Jsem ráda, že se konečně cítím lépe a musím moc poděkovat mému fyzioterapeutovi Michalu Lešákovi, celému týmu, Franzovi s Tomasem a Miloši Machytkovi, který připravil skvělé lyže. Bez nich bych to nezvládla a jsem ráda, že je mám.“

O tom, komu volala po své jízdě:

„Dávala jsem report Ilce Štuhecové, která měla číslo osmnáct, aby věděla, že to může tlačit a že si to může užít. Většinou si dáváme reporty podle toho, kdo jede první: jak trať vypadá, jaká je pocitově, protože se často mění. Dneska některé pasáže byly trochu pomalejší. Hlavně na rovině, protože tam bylo sluníčko, sníh trochu roztál a vrstvička nahoře to trochu brzdila. Ale zase ve spodních pasážích to bylo rychlejší a celkově si myslím, že můj čas byl rychlejší než v prvním tréninku.“

O limitech po zranění z Pekingu:

„Před dnešním závodem jsem se už cítila dobře. Ještě jednou děkuju všem doktorům a panu profesorovi Kolářovi, který se o mě postaral, když jsem byla tři dny v Praze, že jsem se mohla takhle rychle vrátit.“

O tom, jestli může vyhrát i v neděli:

„Co je reálné, uvidíme zítra ráno. Uvidíme, jak se vyspím, jak se budu cítit. Doufám, že dobře, a doufám, že se na to s týmem dokážeme dobře připravit a že mě to bude bavit a užiju si to jako dnes. Když se tohle podaří, tak budu šťastná, ať už to dopadne jakkoliv.“

O současné situaci na Ukrajině:

„Strašně bych si přála, aby boje probíhaly jen na sportovištích a na sjezdovkách. Je hrozné, co se teď děje. Nejsem v pozici, v níž bych to mohla nějak ovlivnit. Doufám, že lidé, kteří to ovlivnit dokážou, to udělají. Samozřejmě jsem pro mír.“