Hezké a náročné, řekla Razýmová po Tour. Mrzelo ji pár vteřin na elitní patnáctku

„Jsem ráda, že jsem zase tady. Bylo to náročné a hezké. Budu si to dlouho pamatovat,“ uvedla v neděli jednatřicetiletá Razýmová na vrcholu sjezdovky Alpe Cermis.

Náročným devítikilometrovým výjezdem na tento vrchol tradičně celá Tour de Ski končí, z aktérů dokáže finále vymáčknout poslední zbytky sil. A Razýmová, členka Sport Clubu Plzeň, v závěrečném dílu vybojovala skvělé jedenácté místo. Na vítěznou Francouzku Delphine Claudelovou přitom ztratila jen minutu a šestnáct sekund, od elitní desítky ji dělila pouhá sekunda, o kterou byla rychlejší Tiril Wengová z Norska, jinak královna konečného pořadí Tour.

„Osmička, devítka, to bylo hodně blízko, je to taková jediná kaňka. Doufám, že se to brzy zastaví až na prvním místě,“ smála se Razýmová ke svému neustálému zlepšování výsledků. Náramně se jí dařilo už v sobotní etapě, v závodě na 15 kilometrů s hromadným startem klasickou technikou obsadila třináctou příčku. „Konečně se mi závod povedl. Je to můj nejlepší výsledek po návratu po porodu,“ líčila v cíli pro web Českého lyžařského svazu. To už měla v náručí půlroční dcerku Izabelu, o kterou se na cestách starala společně s manželem a trenérem v jedné osobě Vladislavem Razýmem. „Zrovna v noci na sobotu malá moc nespala, měla takový mejdan,“ svěřila se maminka.

Razýmová tak zvládla výtečně první sérii závodů ve Světovém poháru po návratu z mateřské dovolené. Před dvěma lety se blýskla na závěr Tour de Ski šestým místem a celkovou desátou příčkou, od těchto pozic nebyla daleko ani nyní. Na elitní patnáctku v celkovém pořadí ztratila domažlická rodačka nakonec jen deset sekund.

„Mrzí mě těch pár sekund, které mi chyběly na TOP 15. Ale holky měly zřejmě dobré informace a pozici si pohlídaly,“ mínila Razýmová a dobře ví, na čem chce ještě zapracovat. „Občas si myslím, že mi chybí odvaha a bojovnost prorvat se dopředu. Ale věřím, že další závody mi zase trochu pomůžou. Doufám, že natrénováno mám a dokážu to do konce sezony prodat.“ Ale návrat už má úspěšně za sebou.