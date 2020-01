Pekelný začátek a svázané nohy Razýmové: Pak jsem přestala vnímat lidi

Česká reprezentantka tak potvrdila, že právě probíhající sezona ji zastihla ve velké pohodě. Vždyť v Novém Městě se vešla do elitní desítky už počtvrté, předtím byla v Ruce pátá a devátá, v Davosu sedmá.



„Ale ze začátku to pro mě bylo pekelné,“ popisovala Razýmová. „Do druhého kilometru jsem byla neskutečně nervózní, měla jsem úplně svázané nohy. Pak se to podle předpokladů rozjelo. Sice jsem čekala, že se to rozjede trochu dřív, ale pak už se moje pocity jen zlepšovaly.“

ZPRAVODAJSTVÍ Razýmová byla na volné desítce v Novém Městě desátá, Janatová třináctá

Pomohly vám v rozjetí diváci?

No ti mě paradoxně spíše uškodili. Ale po těch dvou kilometrech jsem je přestala vnímat a už jsem si jela ve vlastním světě, jak jsem chtěla. Takže pak už to bylo dobrý.

Dolehla tedy na vás atmosféra domácího závodu?

Před startem jsem fanoušky vnímala hodně, protože tady mám spoustu kamarádů a přišlo mi, že byli úplně všude. Chvilkami mě to tedy svazovalo, ale pak jsem byla ráda, že tam jsou a že se přišli podívat. A jestli bylo v hledišti hodně nebo málo lidí, to nedokážu posoudit, ale jsem ráda za každého, který dorazil a fandí.

Vnímala jste v hledišti vaše kamarády?

Přišlo mi, že byli úplně všude. Buď přebíhali, nebo jsem viděla dvojmo. Zdálo se mi, že je slyším úplně všude, až jsem se bála, aby je nevyhodili, jak byli hlasití.

Od rána lehce sněžilo, změnilo to podmínky?

Myslím, že čerstvý sníh nehrál žádnou roli, protože ho bylo opravdu málo. Ale podmínky se změnily v tom, že trať byla oproti včerejšku hodně měkká, což úplně nemusím. Ale bylo to regulérní a pro všechny stejné.

Podle umístění jste se ale se závodem popasovala dobře.

Jak jsem říkala, do patnáctky je to vždy skvělý výsledek, obzvlášť na domácí půdě.

Těší vás dobrý výsledek o to více, že Kateřina Janatová skončila kousek za vámi třináctá?

Obecně pro české lyžování je skvělé, že se tam vždycky někdo mihne. Není to tak, že kdyby jeden člověk vypadl, tak celý tým je na chvostu. A i pro lidi je to mnohem zajímavější.

Obě tak máte dobrou pozici před nedělním stíhacím závodem.

Je to tak, ztráta není obrovská (na třetí místo 37 vteřin). Ve stíhačce se soupeřkami zatočíme.