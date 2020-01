Není to náhoda, fanoušci mě táhli, zářila po životním výsledku Janatová

Janatová na trať vyrazila se startovním číslem 2 a když doběhla do cíle, dlouho si hověla v křesle pro vedoucí závodnici. „Byl to úžasný pocit, zažila jsem ho poprvé a doufám, že se do toho křesla ještě někdy posadím. Kdyby to bylo ještě tuto sezonu, byla bych nadšená,“ libovala si česká reprezentantka, která se do bodované třicítky v distančních závodech Světového poháru dosud vešla třikrát.

ZPRAVODAJSTVÍ Razýmová byla na volné desítce v Novém Městě desátá, Janatová třináctá

Hodně jste napálila začátek, docházely vám pak ke konci síly?

Když jsem na druhém kilometru zjistila, že pořád vedu, tak jsem z toho měla trochu obavy, protože člověk to s fanoušky v zádech opravdu necítí a těžko se to odhaduje. Asi mně síly trošku došly, jako vždycky, ještě to nemám pořádně pod kontrolou. Ale teď jak jsem na tom s formou lépe, tak dokážu vydržet déle. Dřív jsem to dělala vždycky, ale nevydržela jsem to. Myslím, že mi to sedí více to napálit ze začátku a pak zkusit nějak přežít.

Podle výsledku se tato strategie vyplatila.

Žádnou předzávodní strategii jsem neměla. Ale když jsem okolo sedmého kilometru zjistila, že ještě můžu, tak jsem si říkala: Ty jo, to může být super, musím na trati nechat všechno.

Organizátoři před závody řešili nedostatek sněhu, zkracovaly se okruhy i měnily styly z klasického na volný. V den závodu navíc sněžilo. Jak jste to vnímala vy?

Vůbec mě takové věci neovlivňují, snažím se zůstat pozitivně naladěná na všechno. Jedině tak se můžu posunout dál, ne že se budu hroutit z toho, že se trať sype nebo že sněží. Tak to mají všichni. Ale myslím, že pro mě byla výhoda startovat s dvojkou, protože jsem měla trať lepší.

Bylo vám líto, že se v Novém Městě nejede sprint?

Ve sprintu se pořád cítím silnější, takže mě pořád trochu mrzí, že tady není. Nebo kdyby byl alespoň štafetový závod, myslím, že máme letos hodně silný tým a mohly bychom dopadnout docela slušně. Ale nakonec byl i ten distanční závod super.

Měla jste v publiku kamarády?

Známí dorazili, ale ještě jsem vůbec neměla čas je potkat, je tady opravdu hodně lidí. Možná jsem pár známých hlasů zaslechla, ale nejsem si jistá. Uvidíme se až později.

V neděli se jim ukážete v kontaktním stíhacím závodě, ve kterém budete startovat v popředí.

Těším se, ale jsem lepší skejtař než klasik, tak uvidíme. Ale věřím, že když nám dobře dopadnou lyže a máza, tak by z toho mohl být další skvělý výsledek.

Po Tour de Ski jste absolvovala i sprinty v Drážďanech, máte ještě síly?

Cítím, že už mám v rukou trochu křeče, takže se těším, až si odpočinu a začnu se připravovat jen na mistrovství světa U23 v Oberwiesenthalu, což je můj vrchol.

I v únavě se vám ale daří.

S trenérem jsme se snažili, aby moje forma šla nahoru. Závod od závodu jezdím líp a líp, tak doufám, že to tak bude i nadále.