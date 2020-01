Razýmová: Doufám, že jakmile odstartuji, všechno půjde jako vždy

„Zda se urodí extrémní talent, to je v našich podmínkách otázka náhody. Ale systém by měl vyprodukovat závodníky širší světové špičky,“ přemítala Neumannová, dnes referentka ministerstva obrany, v pořadu Rozstřel.

SP v Novém Městě Nové Město vítá po čtyřech letech elitu běžců na lyžích. Diváky čeká doprovodný program či speciální dráha, na níž si tradiční sport zkusí i děti. Vstup zdarma.

Sobota 18. ledna

10 km žen volně 9.45

15 km mužů volně 11.15 Neděle 19. ledna

10 km stíhací závod žen klasicky 11.10

15 km stíhací závod mužů klasicky 13.00 Více informací zde.

Příležitost projasnit trudné časy zdejší běžecké stopy přichází o víkendu, kdy se po čtyřech letech do Nového Města na Moravě vrací Světový pohár.

Největší pozornost domácích fanoušků bude upřena na Kateřinu Razýmovou, která výtečným úvodem sezony na chvíli oživila vzpomínky na úspěšné období Neumannové, Lukáše Bauera nebo Martina Koukala.



Na konci listopadu doběhla ve finské Ruce pátá na 10 kilometrů klasicky, v následném stíhacím závodě volnou technikou skončila devátá. Do elitní desítky se vešla i v Davosu, kde na volné desítce obsadila sedmé místo. Rázem se tak 28letá běžkyně stala závodnicí, se kterou se musí počítat.

Kateřina Razýmová na trati závodu v běžeckém lyžování v Novém Městě na Moravě

„Jsem zvědavá, co se mi v Novém Městě podaří předvést,“ zamýšlela se Razýmová na páteční tiskové konferenci. „Učím se s novou rolí pracovat. Když mě nikdo nezná, je to přece jen mnohem snazší, než když na mě upře pozornost spousta lidí.“



Zvlášť během závodů v domácím prostředí mohou tyto naděje způsobovat tlak, který si však Razýmová nechce připouštět.

„Myslím, že největší tlak si na sebe vytvářím sama. Záleží mi na tom, co si myslí ostatní, ale nejvíc mi jde o to, jak jsem s výsledkem spokojená já sama. Doufám, že jakmile odstartuji, všechno půjde jako vždycky.“



Poslední závody pro českou reprezentantku nedopadly šťastně, ze seriálu Tour de Ski musela na přelomu roku kvůli střevním potížím a teplotě odstoupit.

Od té doby se stihla dát do pořádku a v Novém Městě bude připravena. Areál na Vysočině se zejména v posledních letech stal oblíbeným cílem sportovních fanoušků, závody Světového poháru v biatlonu se každoročně pyšní skvělou diváckou kulisou a až 30tisícovými návštěvami.

Po dřívějších hvězdách formátu Neumannové a Bauera nyní na závody v běžeckém lyžování táhne především Razýmová.

„Byla bych však ráda, kdyby se lidi koukali na běžecké lyžování jako takové, protože to přece nejsem jenom já a výsledky nejsou jenom o mně. Byla bych především ráda, kdyby to lidi bavilo. Ale kolik jich o víkendu může přijít, to nemám nejmenší představu,“ usmála se.