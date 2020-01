Stále sním o širší světové špičce, říká běžec na lyžích Fellner

Zatímco organizátoři se potýkají se složitými sněhovými podmínkami, Fellner se chystá na boj se světovou špičkou. „Rád bych se viděl v bodované třicítce. Ale pokud mám být realistický, tak kolem čtyřicátého místa by to bylo super,“ předpokládá a vysvětluje. „Dá se totiž počítat, že tam bude startovat víc lidí než na Tour de Ski a konkurence vzroste.“

Právě v prestižním seriálu, který se jel na přelomu roku, měl odchovanec Fenix Ski Teamu Jeseník ideální srovnání s těmi nejlepšími. Vyšel z něj s konečným 47. místem. „Spokojený určitě nejsem, celý průběh Tour pro mě nebyl ideální. Bylo to spíš trápení a výsledky byly závod od závodu rozdílné. Nepřijel jsem ve formě a první závody v Lenzerheide a v Toblachu mi vůbec nesedly. Tělo moc nechtělo spolupracovat a byla vždycky velká otázka, jak každý den zareaguje. Paradoxně se mi nejlépe jely až poslední závody ke konci Tour,“ přiznává.

SP v Novém Městě Nové Město vítá po čtyřech letech elitu běžců na lyžích. Diváky čeká doprovodný program či speciální dráha, na níž si tradiční sport zkusí i děti. Vstup zdarma. Sobota 18. ledna

10 km žen volně 9.45

15 km mužů volně 11.15 Neděle 19. ledna

10 km stíhací závod žen klasicky 11.10

15 km stíhací závod mužů klasicky 13.30 Více informací zde.

Náznak naděje na zlepšení přinesl poslední den roku a závod v italském Toblachu na patnáct kilometrů volnou technikou. „Tam jsme jeli dobrý závod, Petr Knop byl za třicítkou jen pár sekund, mně chyběla půlminutka. A také sprint ve Val di Fiemme mi poměrně sedl. Ty dva závody bych vypíchl, ale není se moc čím chlubit,“ uvědomuje si Fellner.

Při závěrečném stoupání na sjezdovku Alpe Cermiss se chvílemi pohyboval v první čtyřicítce, nakonec ale dojel na 45. místě. „Přitom pocitově se mi jelo asi nejlépe ze všech závodů a odpovídala tomu i data ze sporttesteru, která jsem si vytáhl. Tělo nejlépe fungovalo při stoupání na sjezdovce, je to zvláštní, ale bohužel je to tak. Forma přišla o týden, deset dní později, než měla,“ mrzí ho.

V celkovém hodnocení Tour de Ski se posouval vzhůru i zásluhou řady odstoupení závodníků nejrůznějších zemí. I česká výprava postupně řídla, až zůstali jen tři. „Bylo to zvláštní, Katka Razýmová měla střevní potíže, Petra Nováková s Michalem Novákem bolest v krku, takže ty problémy spolu nesouvisely. Ale člověk se pohybuje na hraně psychického a fyzického vypětí, do toho přejezdy, jste mezi velkým množstvím lidí, takže je to častá věc. Já jsem na rozdíl od minulého roku naštěstí zůstal zdravý,“ pochvaloval si Fellner.

Dojíždět pravidelně v bodované třicítce světového poháru pro něj v šestadvaceti letech zatím i dál zůstává nedostižným snem. „Být ve třicítce znamená, že už patříte mezi širší špičku. Pořád je to můj cíl, každý rok se mu o pár vteřin přibližuju a doufám, že to tam jednou padne, snad i letos. Jiný cíl nemám, nemůžu být spokojený s padesátým místem,“ má jasno Fellner. Kde chybějící vteřiny na ostatní získat, zatím netuší. „Opravdu nevím, co přesně nám chybí. Když je před námi devět Norů a devět Rusů, už moc volných míst ve třicítce nezbývá. Ale jak víme od Michala Nováka, který se do ní dokázal loni i letos dostat, není to nereálné. Velmi obtížné však ano,“ přemítá.

Znovu se o to jesenický závodník pokusí v Novém Městě na Moravě, kde muže čeká v sobotu patnáct kilometrů intervalově volnou technikou a v neděli stejná distance jako stíhací závod klasicky.