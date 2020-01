Zvučné soupeřky mě stresují, ale musím si zvykat, ví Janatová

Na trati stíhacího závodu držela krok s trojnásobnou olympijskou vítězkou Švédkou Charlotte Kallaovou, k jejímu dvanáctému místu chybělo Janatové šest vteřin. „Trošku mě stresuje, že se potkávám s takovými hvězdami, ale musím si na to zvyknout, jestli chci jezdit ve špici,“ uvědomuje si česká reprezentantka.

ZPRAVODAJSTVÍ z neděle v NMNM

Elitním soupeřkám jste stačila, co na to říkáte?

Když jsem se dívala do startovní listiny, viděla jsem, že za mnou jsou velmi dobré klasičky a čekala jsem, že mě dojedou ještě dřív. Nad svá očekávání jsem to udržela až do cíle.

Soupeřky se kolem vás v závěru přehnaly v houfu, je náročné na takový útok zareagovat?

Předjely mě docela rychle, takže jsem se snažila jen držet. Snažím se to nevzdávat, když vás někdo takhle rychle předjede, tak si řeknete, že to nemá cenu, ale dneska jsem se snažila bojovat až do konce.

Jak jste na tom na konci byla se silami?

Dneska mi ani moc síly nedošly, snažila jsem se furt zrychlovat a zrychlovat. Samozřejmě se nějaká únava dostaví, kdyby ne, tak jsem nejela naplno, a to by mě pak mrzelo. Ale dalo se čekat, že mě dojedou.

Zvládla jste přechod na méně oblíbenou klasickou techniku?

Měla jsem ze stíhačky obavy, ale možná jsem se cítila ještě lépe než v sobotu. Závod jsem si užila asi ještě víc.

V sobotu jste si pochvalovala podporu diváků, ve stíhačce vás také hnali?

Dneska se podle mě dostavilo ještě více lidí a když viděli, že máme po včerejšku dobré startovní pozice, tak je to ještě více nadchlo a jejich podpora byla super.

Čeká vás teď odpočinek?

Ano, další víkend Světového poháru v Oberstdorfu vynechám, potřebuji si odpočinout a taky potrénovat. Když totiž člověk závodí, tak na to nemá moc času.

Jak relaxujete?

Nejradši si čtu, takže když si můžu dát doma kávu a něco si přečíst, tak to je pro mě nejoblíbenější, co může být. Moc ráda čtu třeba osobní rozvahy, docela mě to zajímá.