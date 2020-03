Janatové po povedeném sprintu desítka klasicky na MS nevyšla

Mistrovství světa v klasickém lyžování závodníků do 23 let v Oberwiesenthalu (Německo) Běh na lyžích:

Muži - 15 km klasicky: 1. Ardašev (Rus.) 36:26,4, 2. Amundsen (Nor.) -1:02,0, 3. Lapalus (Fr.) -1:35,6, ...25. Kalivoda -3:08,9, 28. Kozlovský -3:10,4, 50. Černý -4:50,2, 58. Pechoušek (všichni ČR) -5:41,8. Ženy - 10 km klasicky: 1. Anderssonová (Švéd.) 28:28,7, 2. Johansenová (Nor.) -24,8, 3. Ribomová (Švéd.) -30,2, ...23. Janatová -2:22,0, 36. Holíková -3:36,8, 46. Votočková (všechny ČR) -4:16,0.