Na cestě mezi nejlepší. Zabystřan o snech, strachu, Ledecké i navrhování lyží

Až skončí kariéru, možná bude navrhovat lyže. Zatím se na to kadaňský rodák Jan Zabystřan připravuje studiem na vysoké škole, především však touží prorazit do světové sjezdařské špičky. Na loňské olympiádě v Pekingu připravil nejlepšího českého lyžaře o naději na medaili pád, ale on věří, že další šance ještě přijde.