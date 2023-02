O šampionátu i výběru lyží. Ty na sjezd mám třeba po Kildem, říká Zabystřan

První start ho ve francouzském středisku čeká už v úterý, kdy se jede alpská kombinace. Disciplína jako stvořená pro něj.

Na posledním světovém šampionátu v Cortině 2021 v ní byl devátý, o rok později na olympijských hrách v Pekingu dokonce mohl sahat i po medaili. Po sjezdové části byl devátý, jen sekundu od stupňů vítězů. Jenže ve slalomu vypadl.

„Určitě bych rád zopakoval výsledek z Cortiny. Nebo ho ideálně ještě vylepšil,“ říká pětadvacetiletý Zabystřan pro iDNES.cz.

Poslední týdny naznačují, že výkonnost byste na to mít mohl, že?

Určitě. Na univerziádu jsem jel s myšlenkou, že bych si chtěl odvézt nějakou medaili. Povedlo se mi to hned v prvním závodě a do dalších startů jsem šel s čistou hlavou. Mohl jsem si je víc užívat, dát do nich vše a i díky tomu medaile přibývaly. Podobné nastavení jsem si chtěl pak udržet i do super-G v Cortině.

Což se vám podařilo.

Říkal jsem si, že nemám co ztratit, protože to budou asi moje letošní poslední super-G ve Světovém poháru. Chtěl jsem zkusit urvat nějaký bod. A že z toho bylo nakonec devatenácté místo, jsem byl fakt rád. Poslední týdny si užívám. Doufám, že na ně navážu i na mistrovství světa.

Řekl byste, že jste v životní formě?

Takhle to asi říct nedokážu. Spíš bych řekl, že se mi to zatím nejlépe sešlo a neměl jsem žádné zranění jako v minulosti. Jsem rád, že jsem si dokázal, že když to na lyžích funguje a předvedu bezchybnou jízdu, můžu jezdit v první třicítce, což je můj dlouhodobý cíl.

Takže je to i taková motivace?

Určitě. Taky mi to může pomoct i z finančního hlediska. Na svazu lyžařů máme stupňovanou podporu. Takže třeba i díky těmto bodům si v další sezoně udržím stávající trenéry a servis, jaký mám.

V letošní sezoně jste spíše upřednostňoval Evropský pohár před Světovým. Nenabudilo vás devatenácté místo tak, že se budete soustředit už jen na závody mezi elitou?

Svým způsobem ano. Na druhou stranu to, že jsem letos hlavně ze začátku jezdil Evropské poháry, byl náš plán. I ty jsou těžké a je v nich i celkem dobrá konkurence. Hezky jsem se v nich rozzávodil a získal i FISové body, které mi pomohou k lepšímu nasazení. Takže bych neměnil. Určitě ale nevylučuju, že příští rok už začnu svěťáky o trochu dřív.

Neuvažujte také, že se začnete soustředit jen na některé disciplíny? Teď jezdíte prakticky všechny.

Určitě i takový plán je. Teď jsem jezdil všechno hlavně kvůli kombinaci. Ta se ale koná čím dál tím míň, takže se budu moci soustředit jen na něco. Na evropské úrovni bych možná mohl být dobrý ve všem, jak ale vidím, na světové ne. V budoucnu bych chtěl nejvíc jezdit obřák a super-G.

Jak vypadá vaše stávající složení tréninků?

Primárně jsem trénoval obří slalom, určitě hodně přes padesát procent. Pak jsem odjel několik tréninků slalomu a super-G. Trénovat rychlostní disciplíny ale letos pořádně nešlo.

Protože v Evropě dlouho nebyl sníh?

Přesně, nebylo je kde jezdit. Třeba konkrétně super-G jsem proto hodně potrénoval v rámci závodů Evropského poháru, univerziády nebo na kopcích před svěťáky, když to šlo. Ideální to ale nebylo. Na pořádný trénink by to chtělo jet někam do Jižní Ameriky, kde se připravují ti nejlepší kluci. To je ale samozřejmě hodně finančně náročné.

Jakou máte finanční podporu?

Určitě jsou země, kde jsou na tom líp. Na druhou stranu si ale nemůžu stěžovat. Podpora ze strany svazu lyžařů i Olympu je veliká, za což moc děkuju. Doufejme, že to tak zůstane. A třeba se nám ještě podaří zajet nějaké další dobré výsledky, které přivedou ještě více sponzorů, abychom mohli vyjet i do Jižní Ameriky.

Jak jste na tom po stránce materiálu? Jezdíte na lyžích Atomic. Jak ta spolupráce probíhá?

Jsem rád, že spadám pod centrum Atomicu přímo v rakouském Altenmarktu. Není problém si tam zajet, vzít si lyže, jaké potřebuju, a pak je vrátit. Samozřejmě v hierarchii tak vysoko nejsem. Nade mnou jsou Kilde a další hvězdy, takže třeba rychlostní lyže mám po nich. Nestěžuju si, stále jsou perfektní.

Jan Zabystřan během úvodního sjezdu alpské kombinace na olympiádě v Pekingu.

Kolik párů na sezonu máte?

Přesně to říct asi nedokážu. Určitě ale takových dvacet třicet párů doma mám.

Slušné číslo.

Lyže jsou pro nás spotřební zboží. U slalomek to platí dvojnásob, protože se pořád brousí a jejich hrany rychle ubývají. Lyže na rychlostní disciplíny vydrží víc. Když jsou dobré a tolik se nejezdí, tak klidně i dva tři roky.

Jak se taková ideální lyže hledá?

Před sezonou si vezmu různé typy a zkouším a zkouším. Třeba u těch na sjezd a super-G nejvíc záleží, jak jsou rychlé. Někdy to je i tak, že se na nich člověk necítí příliš dobře, jenže časy ukazují něco jiného, a tak si je i přesto vezme. Slalomky jsou naopak o dobrém pocitu. Každopádně ale rozhodují malé detaily a modifikací je tolik, že ani nemám šanci je všechny zkusit.

Běžec na lyžích Michal Novák si pochvaluje, že ho Salomon zařadil do skupiny, která se podílí na vývoji. Že dodává podněty a připomínky, podle kterých pak vybavení upravují. Je to v alpském lyžování podobně?

Jo jo, tak nějak to funguje i u nás. Já ale na takovém levelu, aby podle mě měnili konstrukce lyží, nejsem. To se týká spíš jen nejlepších kluků.

Zpátky k začínajícímu mistrovství světa. Na jaké další disciplíny se kromě kombinace těšíte?

V kontextu posledních týdnů i na super-G. Pak také na individuální a týmové paralely. Jsou sice loterií a rozhodují malé rozestupy, i tak se ale na ně těším. Věřím, že i v nich bych mohl mít pěkný výsledek.

Paralelní slalom v posledních letech vytlačuje kombinaci, dříve královskou disciplínu lyžování. Prý kvůli atraktivnosti. Co na to říkáte vy?

Já mám paralely celkem rád. Jsou něčím jiným, napínavé, vidíte vedle sebe dalšího člověka. I jako divák se na ně rád podívám, byť samozřejmě chápu výtky, že nejdou postavit dvě úplně stejné tratě. Mám rád ale i kombinaci a je škoda, že mizí. Myslím, že na její atraktivitě uškodilo, že se slalomové kolo neotáčí a jede hned první po super-G.

Plánujete na mistrovství světa i sjezd?

Chtěl bych si zajet jeho trénink. Hlavně z důvodu, abych si osahal sníh, protože jsem v Courchevelu nikdy nejel. Pokud bych se při něm cítil perfektně, nevylučuju, že bych šel i do závodu. Jinak ho ale spíš neplánuju. Letos ho nemám tolik najetý, a navíc bych neměl ani den odpočinku.

Po Světovém poháru v Cortině jste říkal, že bojujete s virózou. Už je všechno v pořádku?

Ano. Pokud bych ji neměl, tak bych se možná hned přesunul do francouzského Orciéres, kde se v rámci Evropského poháru jely další super-G. Odtud bych pak odcestoval rovnou na mistrovství světa. Takhle jsem strávil šest dní doma. Vyležel jsem se a pak na Olympu pracoval na kondici. Cítím, že to byla dobrá volba.