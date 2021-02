Super-G? Neberu to jako trénink. Zabystřana čeká i skok do neznáma

V Cortině ve středu znovu celý den sněžilo, proto jste na první start na mistrovství světa trénovali v nedalekém Toblachu, kde údajně byli skoro všichni.

Jojo, ale spíš holky, třeba i Petra Vlhová. Kluků jsem tam moc neviděl, ti si spíš dávali volno před čtvrtečním super-G. Nebylo to tam špatné, ale asi 15 čísel sněhu napadlo, což bylo znát. Ale já už potrénovat nějaký slalom potřeboval.

Trénoval jste jen slalom?

Ano, chtěl jsem si dát i trénink nebo volnou jízdu před zítřejším super-G, ale nakonec jsme usoudili, že si ji dám spíš ve čtvrtek před závodem. Budeme mít vysoká čísla, tak bude možnost dát třeba čtyři jízdy na přípravné sjezdovce, která je docela dobře upravená. Ještě ji trenéři prolévali vodou, tak snad to bude dobrý. Snad to přes noc zmrzne a nebudou tam nějaký hroudy.

V Cortině muži v minulých letech skoro nezávodili. Máte alespoň nějaká videa z trati?

Měli jsme jen jedno video z nějaké polokamery, když to zkoušeli, ale jinak moc ne. Ještě jsme se bavili se slovenským závodníkem Bendíkem, který tu jel FISové závody před rokem. Říkal nám, kde to bude skákat, ale to tehdy bylo míň sněhu, tak nevím, co to s těmi skoky udělá teď. Vypadá to, že to bude docela lítat. Asi ne vysoko, ale daleko určitě.

Takže takový skok do neznáma?

Přesně tak. Ve sjezdu to bude lítat víc, v super-G asi bude nějaká zatáčka, tam to tak hrozné nebude, ale nikdy nevíte, co na nás vymyslí.

Do šampionátu odstartujete v super-G, vaší hlavní disciplínou ale bude tradičně kombinace, je to tak?

Určitě pro mě bude hlavní, měl bych mít i dobré číslo kolem dvacítky, takže kdyby se trať trochu rozbíjela, bude to pro mě výhoda. Na minulý šampionát v Aare mám určitě dobré vzpomínky. Ale ani super-G nechci brát jako trénink na kombinaci, je to taky závod. Kdyby se ale náhodou nepovedl, mám ještě jednu šanci v kombinaci, kde si věřím víc.

Kdybyste svou formu srovnal s tou z Aare, jaká je?

To nedokážu moc říct. V této sezoně se kvůli koronaviru kombinace rušily, jeli jsme jen jednu v Evropském poháru, kde jsem dojel jedenáctý. Ale ve slalomech mi to teď až tak nejde, necítím se v něm tak dobře jako předtím, ale zase v super-G se cítím o něco lépe, takže se to vyrovná.

Většinu posledních slalomů jste nedokončil. Čím to je?

Snažím se, v Záhřebu mě to mrzelo, protože jsem měl na to místo dobré vzpomínky z minulého roku, kdy jsem málem dojel do třicítky. Ale nevím, čím to je, možná trochu psychikou. Předtím jsem byl ve Francii, kde jsme jezdili sjezdy, možná mi trochu chyběl trénink, ale snažím se to hodit za hlavu. Chci jít do dalšího závodu s dobrým pocitem, zajet co nejlepší jízdu.

Když se vám něco podobného stane, jak to řešíte? Pořád jezdíte závody naplno, nebo jste přece jen opatrnější?

S čísly, které máme okolo padesáti, je potřeba jet naplno. Samozřejmě i trochu hlavou, protože trať bývá trochu rozbitá. Prostě jízda naplno, ale musí se trochu uzpůsobit podmínkám na trati.

Je těžké se od toho oprostit, když vám pár závodů nevyjde?

Ve Flachau to bylo těžký, protože to byly závody hned za sebou, ale když je mezi nimi týden, tak to chce zapomenout. Natrénovat a jít do toho jako do nového závodu.