Cortina d´Ampezzo (Od našeho zpravodaje) - Nikdo nezná tělo české lyžařské šampionky lépe než Michal Lešák. To on jej po každém závodě „spravuje“. To on dokázal před třemi týdny nemožné, kdy dal Ester Ledeckou po těžkém pádu v Crans Montaně dohromady natolik, že mohla o den později znovu závodit.