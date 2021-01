Samková se dočkala, v pátek začíná Světový pohár ve snowboardcrossu

Čekání bylo nezvykle dlouhé, běžně se začíná závodit v prosinci. Závody se rušily kvůli koronaviru i nedostatku sněhu. „Do začátku prosince to bylo normální, ale pak už to čekání bylo dlouhé. Je to takové zvláštní sem přijet a vidět všechny pohromadě a zase zaběhnout do toho systému Světového poháru. Ale je to příjemné, moc se na to těším,“ řekla Samková v nahrávce pro média.

Zkrácený program SP bude mít jen tři destinace. Po Chiese by se mělo v březnu závodit v gruzínském Bakuriani a švýcarském Veyssonaz. Mezitím by mělo být na začátku února mistrovství světa ve Švédsku. „Závodů je mnohem méně, než mělo být. Vypadá to, že budeme mít tři místa pro Světový pohár jistojistě. Bude to vlastně pět závodů, protože tady a v Gruzii jsou dvojité závody,“ přiblížila program olympijská šampionka ze Soči 2014.

Sedmadvacetiletá rodačka z Vrchlabí stejně jako její reprezentační kolegové přišla o plánovaný domácí závod SP na Dolní Moravě. V tomto zimním středisku ale s týmem absolvovala trénink, který mohl být vzhledem k uzavření lanovek a vleků pro veřejnost intenzivnější než jindy. „Měli jsme možnost si na Dolní Moravě nechat postavit sice krátkou, ale moc pěknou trať, ve které jsme absolvovali kvalitní přípravu,“ pochvaloval si trenér Marek Jelínek.

K dopravě na svah využívali reprezentanti dva zapůjčené skútry. „Díky tomu jsme mohli ty tréninky dělat velmi efektivně. Moji svěřenci byli schopni odjet dvacet jízd dopoledne a dvacet jízd odpoledne bez větší únavy, která se dostavuje, když mají čekat ve frontách,“ dodal Jelínek.

Poslední ročník Světového poháru ve snowboardcrossu měl šest závodů a dvojnásobná vítězka seriálu Samková v něm obsadila celkově čtvrtou příčku.