Samková a kol. se vyhnuli covidu. Testujeme už od jara, dodal kouč Jelínek

Tým funguje společně jako jindy. „Jsme většinou v apartmánech. Na všechny výcvikové tábory od jara jsme se testovali, i když to nebylo povinné. Celý náš tým ani jednou nebyl pozitivní. Jenom Vendulka Hopjáková byla pozitivní mezi soustředěními a nikoho dalšího nenakazila. Ten tým je třicet lidí, takže jsme dobrý,“ pochvaloval si Jelínek při videokonferenci z Cervinie.



Navzdory neustálé improvizaci v přípravě mají čeští závodníci celkem splněný plánovaný tréninkový objem. „Dnů na sněhu nakonec bylo poměrně dost,“ řekl Jelínek.

I když zatím není úplně jasné, kdy se začne závodit, musejí všichni trénovat naplno. Předolympijská sezona je totiž zároveň kvalifikační pro hry v Pekingu. „Evka (Samková) to má víceméně jasné, ale ostatní to mají trošku těžší a složitější. Pro ně je velmi důležitá, nevíme, jak to FIS vymyslí a upraví. Musíme se připravit na každý závod, protože každý může rozhodnout,“ přiblížil kouč.

Kde se budou čeští reprezentanti připravovat po návratu z Cervinie, není jasné. „Budeme bojovat a žebrat o to, abychom mohli trénovat na sportovištích jiných reprezentací, a doufat, že se v Čechách něco připraví,“ přemítal.

Litoval zrušeného juniorského mistrovství světa. „Pro jednu věkovou kategorii dětí je to hrozný neštěstí. Nemohou v posledním roce mezi juniory ukázat, jak jsou dobří. Navíc celý český systém financování sportu je postaven na velkých akcích. Pokud chybějí, tak je těžké získat peníze,“ dodal.