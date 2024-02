Spokojená Adamczyková: Druhé místo je super. Snad ještě zlepším starty

Její radosti se není co divit. Do Světového poháru se po účasti v taneční soutěži vrátila teprve minulý týden. Před starty si nemohla být jistá, jak na tom v porovnání se soupeřkami bude.

Nyní ale ukazuje, že skvěle. Ze svého umu nic nezapomněla!

První start v elitním seriálu přetavila ve Svatém Mořici ve vítězství. Tentokrát v Gruzii vyhrála páteční kvalifikaci a v sobotu jí jen kousek chyběl k jubilejnímu dvacátému pohárovému triumfu.

„I tak je druhé místo paráda,“ usmívala se třicetiletá olympijská vítězka či dvojnásobná mistryně světa.

Přitom klání nezačala úplně nejlépe. Ve čtvrtfinále udělala hned na začátku chybu, a aby se dostala na druhé postupové místo, musela mazat několikametrové manko.

Postupně se ale k sokyním dotáhla a na úkor Rakušanky Pii Zerkholdové šla dál. „Byla jsem vůbec ráda, že jsem postoupila,“ uvědomovala si.

Její další jízdy už byly podařenější. „V semíčku se mi konečně povedl start,“ těšilo ji. I tentokrát sice páskou projela jako druhá, strachovat se ale nemusela.

Eva Adamczyková ovládla šampionát v Bakuriani 2023.

Start se jí podvedl i v souboji o medaile a hned od úvodu držela čelní pozici. Což ale pro ni nebylo moc výhodné.

„Snažila jsem se to držet z prvního místa, ale bylo to těžké,“ popisovala. „Chloe (Francouzka Trespeuchová) a Sophie (Švýcarka Hedigerová) se za mnou vyvážely. Mezi poslední a předposlední klopkou jsem udělala chybu. Chloe jsem nechala víc místa, než bych měla, a dostala se přede mě.“

Druhé místo už Adamczyková bezpečně uhájila. V cíli se usmála, zatleskala a gratulovala úspěšnější Francouzce, která zároveň vede i hodnocení seriálu. Češka je pátá.

Radost měl i kouč Marek Jelínek. „Skvělá taktická práce. Evka dobře zabraňovala soupeřkám, aby ji předjely,“ hodnotil finále.

„Až na konci se jí to nepovedlo. I tak ale úspěch. Co musím vyzdvihnout, je i práce servismanů. Měli to dnes hodně obtížné. Chvíli pršelo, pak svítilo slunce. Po trénincích, kdy máza nebyla nejlepší, to nakonec zvládli a Evka mohla konkurovat nejlepším.“

Patřit k nim jistě bude chtít i v neděli, kdy se na stejném místě jede další závod.

„Uvidíme. Asi se zase změní podmínky,“ vyhlíží Adamczyková. „Už se těším. Doufám, že zase o trochu zlepším starty.“

Pokud se jí to podaří, soupeřky to budou mít zas o kus těžší.