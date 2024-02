Adamczyková opět na bedně! Na SP v Gudauri dojela druhá za Trespeuchovou

Třicetiletá Adamczyková před týdnem ozdobila návrat do SP vítězstvím ve Svatém Mořici, dnes jí těsně unikl dvacátý pohárový triumf, kterým by se odpoutala od bývalé běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové. Více prvenství na sněhu z českých sportovců nasbírala jen Ester Ledecká, která ve snowboardingu a sjezdovém lyžování vyhrála 26 závodů.

„Super, jsem nadšená. Na to, jak jsem ve čtvrtfinále byla vůbec ráda za postup, tak v semifinále se mi konečně povedl start. Ve velkém finále to bylo trochu horší, snažila jsem se to držet z prvního místa, ale udělala jsem trochu chybu, protože jsem nevěděla, že Chloe je za mnou, nechala jsem jí tam více místa než bych měla,“ uvedla v nahrávce pro média Adamczyková, jež do sezony vstoupila později kvůli účasti v taneční soutěži.

Dvojnásobná světová šampionka Adamczyková, jež dominovala páteční kvalifikaci, nerozjela závod nejlépe. Ve čtvrtfinálové jízdě nedoskočila třetí překážku a byla dlouho třetí. Až v závěru se jí podařilo získat druhé postupové místo na úkor Rakušanky Pii Zerkholdové.

Semifinálovou jízdu zahájila olympijská vítězka ze Soči 2014 lépe. Vedla, a přestože ji později předjela Švýcarka Sophie Hedigerová, česká snowboardistka uhájila druhé místo a další postup do finále.

Také v něm se Adamczyková držela dlouho ve vedení. V první části tratě odrazila útok Italky Michely Moioliové, v závěru se na ni ale ještě dotáhly Hedingerová a Trespeuchová. Francouzka nakonec po povedenému manévru Adamczykovou předjela a jako první v tomto ročníku SP vyhrála podruhé.

„Ve finále Evka dlouho vedla. Takticky velmi dobře zabraňovala děvčatům, aby ji předjela, až do předposlední zatáčky, kde ji předjela Chloe. Evku podjela a těsně na cílovém skoku se dostala před ni. Musím říct, že to dnes od Evy byla skvělá taktická práce, skvělý úspěch,“ ocenil trenér Marek Jelínek.

Trespeuchová si cenila cenného skalpu. „Bylo to těžké. Ráno jsem se probudila s nachlazením. Trať byla dobrá a bylo to hezké finále. Úvodní sekce po startu se mi nepovedla a musela jsem do toho hodně šlapat. Nakonec se mi podařilo dotáhnout k čelu a předjet i Evu. Jsem velmi šťastná,“ řekla v televizním rozhovoru.

Choura s Kubičíkem se představili spolu v osmifinálové jízdě s Italem Omarem Visintinem a Francouzem Loanem Bozzolem. Ani jeden z českých reprezentantů se ale mezi postupovou dvojici nedostal. Choura tak nenavázal na čtvrté místo ze Svatého Mořice. Zvítězil Kanaďan Eliot Grondin a upevnil si vedení v seriálu.

Program Světového poháru v Gudauri pokračuje dalšími závody v neděli.