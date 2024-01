Prostě je předjedu. Adamczyková o zlatém návratu: Všechno si sedlo

Jako by nikdy ze závodního kolotoče nevystoupila. Jako by celý podzim trávila na svazích, a ne v taneční zkušebně a na parketu. Eva Adamczyková se po deseti měsících vrátila do Světového poháru snowboardcrossařů. A byl to návrat vítězný. Snový pátek českých závodníků ve Svatém Mořici ještě doplnil Kryštof Choura, který vyjel životní čtvrté místo.