Nezávodí na prkně, místo toho tančí. Adamczyková o lásce k umění a hudbě

Minulou neděli si poprvé během StarDance odskočila do milovaných Krkonoš. Aspoň na chvíli zase na sníh. „Sice jen na den, ale lepší než nic,“ zářila Eva Adamczyková. Na snowboard se v poslední době skoro nedostane, většinu času jí zabírá tanec. Kvůli němu už vynechala úvodní závody Světového poháru, do kterého naskočí až v lednu. V sezoně, které chybí vrchol v podobě olympijských her nebo mistrovství světa, ale zase o tolik nejde. Proto si snowboardistka s duší umělkyně podobný odskok od kariéry mohla dovolit.