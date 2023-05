Jo, jsem zpátky. Adamczyková o sezoně, práci u koní i StarDance s manželem

Předčila minulá sezona vaše očekávání?

Jasně. Před ní jsem nechtěla a ani nemohla nic předvídat, protože jsem nevěděla, co od sebe můžu čekat. I když jsem měla z tréninků dobrý pocit, věděla jsem, že mým handicapem je nevyježděnost ve čtyřkách. Když jsem jela první, bylo to v pohodě, ale když jsem jela za někým, dělala jsem mnohem víc chyb, než jsem si mohla dovolit a než jsem dělala dřív.

Přesto jste v březnu ovládla mistrovství světa.

Když to mělo někde vyjít, tak to naštěstí vyšlo v Gruzii. I tamní profil trati mi za sezonu nejvíc seděl, byl spíš pomalejší a mohla jsem využít boulí. Závod byl skvělý, takové zadostiučinění. Řekla jsem si: „Jo, jsem zpátky.“

Celý duben jste strávila u koní, nekoukali na vás, že olympijská vítězka uklízí na statku bobky?

Jsou na mě zvyklí, znají mě. Je to normální pozice, která se jmenuje working student. Jedete tam minimálně na měsíc, máte zadarmo ubytování i ustájení koně, ale musíte si to odpracovat. Chtěla jsem se se svojí kobylou posunout, takže jsem intenzivně trénovala. A ráno jsem vždycky koně obstarala, sbírala jsem bobky a tak.

A odpočinula jste si?

Fyzicky moc ne, ale mentálně jo. Byla to zábava, vrátila jsem se do dětských let, kdy jsem většinou celé dva měsíce prázdnin pomáhala s letními koňskými tábory. Užila jsem si to, furt jsme byli jen ve špinavém oblečení, jezdili jsme dodávkou pro seno a další věci… Už na to asi nikdy nebudu mít měsíc čas, musela jsem to probrat i doma, ale Marek (manžel Adamczyk) to sám zvládnul.

A vaše kotníky zátěž vydržely?

Zatím se tváří, že jsou v pohodě, že fungují tam, kde jsem je v březnu po sezoně nechala. Samozřejmě jsou po zátěži někdy bolavější, protože jsem teď moc neběhala, takže si musejí zvyknout a otlačit se.

Přípravu na novou sezonu už jste zahájila?

Minulý týden, takže začínám pomalu. Tenhle týden už je ostřejší, proto mě bolí tak nějak všechno, ale to je normální. Už se těším, že tohle léto zvládnu i tréninky na horském kole, protože loni jsem jezdila jen vytrvalost. Těším se tedy i na obnovení tréninkových dávek. Jinak v atletice nebo posilovně jsme dělali všechno, takže se zdravím spokojenost.

Kotníky budete brzy potřebovat nejen na snowboardu, ale taky na tanečním parketu. Na podzim se zúčastníte soutěže StarDance.

Uvidím, jestli vydrží. Loni na začátku srpna jsem si myslela, že nebudu ani jezdit, jenže pak v listopadu a prosinci mi to už šlo docela dobře. Kotníky se docela adaptují, ale nejvíc se bojím podpatků, nejsem na ně zvyklá. Nosím je teď a není to žádná hitparáda. Ale budu na nich chodit dva měsíce před začátkem na trénincích, navíc všechny holky říkají, že v nich pak doma i vaří, aby si na ně zvykly. Takže si myslím, že to zvládnu.

Rozmýšlela jste účast ve StarDance vzhledem ke sportovní kariéře?

Takovou věc samozřejmě plánujete dopředu. StarDance mělo být původně minulý podzim, takže záměr byl, že odjedu olympiádu, ideálně ji vyhraju, a pak půjdu do StarDance. Jenže o olympiádu jsem kvůli zranění přišla a StarDance se díky bohu nekonalo. A tím, že jsem teď vyhrála mistrovství světa, tak jsem si řekla, že si snad mohu dovolit udělat si radost.

Darija Pavlovičová, Tereza Mašková, Eva Adamczyková, Marek Adamczyk, Ivana Chýlková, Iva Kubelková, Richard Krajčo, David Prachař, Josef Maršálek a Vavřinec Hradilek ve StarDance XII (Praha, 24. dubna 2023)

Jak reagoval váš trenér Marek Jelínek?

Samozřejmě jsem to s ním konzultovala. Řekl mi, že se mu to nelíbí, že StarDance je vnímané spíš pro sportovce po aktivní kariéře, ale já jsem to řekla jako hotovou věc. Myslím, že výsledků mám za sebou dost.

Jak tedy bude vypadat vaše sezona?

Záleží, kdy vypadnu. Hned druhý den potom můžu jet na soustředění. Naštěstí StarDance končí v prosinci, takže i kdybych se dostala do finále, padají prosincové závody, ale přes Vánoce mohu jet na hory potrénovat. Suchou přípravu budu samozřejmě dělat dál, jen mi uteče podzim na sněhu. Ale v minulé sezoně jsem toho na sněhu taky moc nenatrénovala. A nejvíc závodů pak bude v únoru a březnu.

Soutěže se zúčastní i vás manžel Marek, už se doma hecujete?

Zatím ještě ne. Marek hodně natáčí a já do toho trénuju, takže hecovat se nestíháme. A ani nevím, jestli to budeme dělat. Já jsem samozřejmě soutěživý typ, Marek taky, ale není úplně čistokrevný šílenec sportovec. Spíš si myslím, že pak budeme tak unavení, že se budeme podporovat.

Když se ještě vrátíme na snowboard, ovlivní nečekaný titul světové šampionky z uplynulé zimy vaše mentální nastavení do nadcházející sezony? Budete si závody o to víc vychutnávat?

Už tohle mistrovství světa jsem si užila. Jistě, závod pro mě byl psychicky náročný na soustředění, ale ještě na startu jsem si říkala: „Ježiš, já jsem tak vděčná, že tady můžu být!“ A takhle jsem to prožívala celou zimu. V příští sezoně není žádný vrchol, je v uvozovkách jenom Světový pohár, takže těžko říct, jak to bude. Byla bych ráda, kdyby se mi dařilo jezdit stabilněji na pódiu, protože minulou sezonu se mi ve svěťáku povedlo jen jedno. A ráda bych se i víc vyjezdila ve čtyřech. Ale je teprve květen, takže sezona je hrozně daleko, i když pauza zase rychle uteče.

Domácí Světový pohár v Dolní Moravě vás čeká kdy?

Až v roce 2025. Tento závod samozřejmě bude highlight, ale jinak program vychází dobře, že v něm StarDance prostě má být.