Čtvrtá a pyšná. Za ty dva roky jsem se posunula, chválí si Ledecká

Po obětavé práci 350 lidí, kteří ve dne v noci připravovali sjezdovku, na níž za čtyři dny napadlo více než metr nového sněhu.

„Klobouk dolů, organizátoři jsou neskuteční. Jsem překvapená, co s tou sjezdovkou zvládli udělat,“ líčila Ester Ledecká.

Ta čtvrtým místem v superobřím slalomu znovu psala historii českého alpského lyžování.

Když se ve startovní bráně s číslem 11 soustředila a přehrávala si v mysli trať, kterou postavil italský kouč Giovanni Feltrin na věhlasné sjezdovce Olympia delle Tofane, v cíli už byla většina favoritek. A řada z nich chybovala.

„Bylo to zajímavé, žádný lehký závod, byly tam obrovské zatáčky, dlouhá trať, fyzicky náročná,“ líčil kouč Ledecké Tomáš Bank.

Třetí v konečném pořadí Mikaela Shiffrinová udělala minelu ve spodní části tratě. Tam možná přišla o zlato, ztratila půl sekundy a v cíli jen rozhazovala rukama.

Druhé Corinne Suterové zase až tak nevyšla úvodní pasáž, zato v té spodní jela perfektně.

Snad jen vedoucí Lara Gutová-Behramiová byla bezchybná. Nic jiného se od famózní Švýcarky ani nečekalo, před šampionátem vyhrála čtyři poslední super-G.

Nejlepší možná jízda

I tak byla šance na první světovou medaili pro Ester Ledeckou poměrně velká.

Zvlášť když se pětadvacetiletá Češka vůbec nebála.

Brány atakovala, co nejblíž to šlo. V páté bráně sice lehce zaváhala, ale s vedoucí trojicí jela vyrovnaně.

„Vlastně nevím, co se v té páté bráně stalo, z nějakého důvodu mi to tam vzalo nohu. Nevím, jestli to byla má chyba, nebo se tam udělalo nějaké koryto,“ popisovala Ledecká později.

Na třetím mezičasu byla ještě průběžně třetí, jenže pak přišla další chyba a v cíli nakonec čtvrtá pozice.

„Dole jsem to asi taky měla udělat jinak, nevím přesně jak, ale to zjistím na videu. Dala jsem do toho úplně všechno a upřímně jsem na sebe pyšná. Byla to dobrá jízda. Ta nejlepší, jakou jsem v tu chvíli mohla odevzdat. Jsem spokojená,“ usmívala se za látkou.

Medailové příležitosti

Zůstala pouhých šest setin od bronzu, devatenáct setin od stříbra. Znovu dokázala, že patří mezi nejužší špičku alpských lyžařek v rychlostních disciplínách.

A že je v této branži nejlepší Češkou v historii.

„Možná to trochu bude bolet, ale čtvrté místo je stále skvělý výsledek. Ester měla i štěstí na olympijských hrách, teď jí třeba trochu scházelo, ale pořád je to úspěch,“ komentovala to ve studiu České televize expertka Klára Křížová.

Její maminka Olga Charvátová-Křížová má olympijský bronz ze sjezdu v Sarajevu 1984. Na mistrovství světa ale byla nejlépe pátá v kombinaci ve Schladmingu.

V rychlostních disciplínách nemají Češi historicky ze světových šampionátů žádnou medaili. A nikdy se jí ani nepřiblížili.

Až nyní Ester Ledecká. Titěrných šest setin ji dělilo od chvíle, aby se po Šárce Strachové stala teprve druhou Češkou s medailí z mistrovství světa.

Ledecká si váží svého progresu, když připomíná: „Před dvěma lety jsem tady startovala s jedenatřicítkou, teď jsem v nejlepší pětce, patřím mezi ty nejlepší. Za ty dva roky jsem se posunula, za což jsem hodně ráda.“

To přitom nemusí být vrchol, který by už na šampionátech nepřekonala. V pětadvaceti má před sebou ještě dlouhou kariéru plnou dalších výzev.

„Její jízda byla dobrá,“ usmíval se spokojeně trenér Bank. „Takhle se musí závodit. Dneska to sice na medaili nebylo, ale když bude Ester takhle jezdit, dřív nebo později tu medaili získá.“

Už zítra přijde na řadu další z mnoha šancí – sjezd, ve kterém Ledecká v minulé sezoně triumfovala v Lake Louise. V pondělí pak alpská kombinace, v níž byla naposledy ve Světovém poháru třetí. A za tři týdny světový šampionát na snowboardu.