Místo závodu Ledecká trénovala. Jak zasněžená Cortina odložila start šampionátu

Místo závodu šla ale trénovat.

„Informaci o zrušení kombinace jsme dostali asi v půl osmé, tak jsme šli trénovat. Ester si dala dvě jízdy slalomu, jednu obřáku, pak volnou jízdu super-G na dlouhé placaté sjezdovce, a to bylo vše,“ líčil novinářům kouč Tomáš Bank v hotelu Orsoline Cortina, ze kterého je nádherný výhled na závodní sjezdovku.

Závodit v pondělí jednoduše nebylo možné.

„Přijeďte do Dolomit, v 80 % případů tady v zimě máme sluníčko!“ lákají do Cortiny reklamní poutače. Tentokrát to neplatilo.

Už v průběhu neděle pořadatelé na počasí reagovali.

Momentky ze zasněžené Cortiny d´Ampezzo

To nejprve kvůli sněžení a vytrvalému dešti vyměnili disciplíny. Lyžařky tak v pondělí měly nejprve absolvovat slalom a až poté super-G, aby pořadatelé získali víc času na úpravu trati.

Noční příval dalšího mokrého sněhu ale i to překazil. Na trati přitom pracovaly desítky dobrovolníků. Jezdily po ní i sněžné skútry, snažily se ji uhladit, ale sněžení nepřestávalo.

„Asi 350 lidí se na tom podílelo, 14 sněhových fréz. Ale když pracují stroje, nemohou na opravě trati pracovat pořadatelé. Všechno musí být koordinováno. Kluci nespali dva dny, protože napadlo asi 80 centimetrů sněhu. Kdyby v noci sněžit přestalo, zvládli bychom to. Takhle ne,“ vysvětloval ředitel závodů žen FIS Peter Gerdol.

A pokračoval: „Moc jsem toho nenaspal, byla to dlouhá noc. Ve tři v noci bylo vzhledem k tomu, že padal těžký sníh, skoro jasné, že bude velmi těžké sjezdovky připravit.“

Momentka ze zasněžené Cortiny d´Ampezzo

Královna Dolomit si jednoduše start šampionátu v pondělí nepřála.

„Ta situace byla šílená. Když sněží a prší, nedá se nic dělat. Kdyby napadl prašan, možná se to dá do odpoledne uklidit, u těžkého sněhu je to bez šance,“ popisoval Bank.

Super-G? Důležité bude vše

Úvodní start na svém třetím mistrovství světa v alpském lyžování si tak Ester Ledecká odbude v úterním super-G.

V disciplíně, v níž šokovala svět na hrách v Pchjongčchangu. V disciplíně, v níž tuto zimu v prosinci ve Val d´Isere poprvé triumfovala také ve Světovém poháru.

Také v ní třikrát dojela šestá, naposledy před týdnem v Garmisch-Partenkirchenu, a v průběžném hodnocení Světového poháru jí patří čtvrtá příčka.

I to ukazuje, jakou cestu od olympiádu ušla a že jednoznačně patří mezi elitu. Mezi ženy, které mohou v Cortině usilovat hned při prvním startu o medaili.

„Jsem strašně ráda, že mám takhle vyrovnané výkony, to je nejvíc, co může být. Držím kontakt se špičkou, a to je nejdůležitější,“ říká česká lyžařská královna.

Co bude při úterním startu nejdůležitější?

„Všechno. Prudká část, pak i ta hrozně dlouhá rovinatá část, kde budou strašně důležité lyže. A pak taky samozřejmě to, jak se vyspí a jak čistě dokáže tu prudkou část přežít,“ vyjmenovává Bank úskalí superobřího slalomu v Cortině.

Jasnou favoritkou na zlato bude Lara Gutová-Behramiová – vítězka čtyř z pěti superobřích slalomů této sezony. Švýcarka má ze světových šampionátů už pět medailí, na zlato ale stále čeká.

„Ale není to tak, že by mi zlato chybělo, už si nemám co dokazovat. Když se mi nepovede vyhrát, svět se nezboří, pořád mám před sebou spoustu věcí, které můžu dokázat,“ říká 29letá lyžařka.

Titul ze švédského Aare bude obhajovat Mikaela Shiffrinová, která poslední závody vynechala a těsně před šampionátem trénovala i s Ester Ledeckou.

„A vypadala fakt dobře,“ uznává i Bank.

To ale i Ledecká. Která z nich si dojede pro zlato? Nebo překvapí někdo úplně jiný?