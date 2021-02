Hledání zlaté stopy. Rozbor videa? Pro Ledeckou zásadní věc, tráví u něj hodiny

Je to vlastně úplná samozřejmost. Jako to, že si před jízdou pořádně utáhne lyžáky. Po závodě je to i jedno z nejčastějších témat, o kterých Ester Ledecká mluví. Video.



Musím se podívat, kde se stala chyba...

Na videu si to s trenéry rozebereme…

I po čtvrtečním čtvrtém místě v super-G, kdy ztratila titěrných 6 setin na bronzovou medaili, mluvila stejně.

Ester Ledecká při tréninku na sjezd na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo.

„Myslím, že jsem dole udělala nějakou chybu, už se těším, jak se odpoledne na ty první tři holky podívám a s trenéry zjistíme, kde jsem měla rezervy,“ prohlásila.

Video jednoduše vládne alpskému lyžování.

A sportu obecně.

U rozborů videa tráví hodiny fotbaloví, hokejoví či tenisoví trenéři. Ti fotbaloví mají dokonce na lavičce tablet, na kterém se okamžitě mohou podívat na předchozí akci a rychle reagovat.

Ve vodním slalomu má třeba manažer svazu Stanislav Ježek program, díky kterému Češi mohou studovat své chyby mezi jednotlivými jízdami.

A stejné je to pochopitelně i v alpském lyžování, kde vás jedna minela může stát několik desetin, což v součtu může být rozdíl mezi prvním a třeba pátým místem.

„Neumím si představit, že bychom jezdili bez videa. Já si na něj potrpím. Snažím se vždycky všechno rozebrat do nejmenšího detailu, pak to na tréninku zkusit natrénovat a následně to zase vyzkoušet při závodě. Je dobré vědět, kde mám rezervy, na čem se dá pracovat,“ říká Ester Ledecká.

Víceméně každý den tráví u video rozborů až hodinu a půl.

„A baví ji to, protože se díky tomu může zlepšovat. Nikdy se nestalo, že by neměla chuť se na nějakou jízdu podívat, je do toho hodně zapálená,“ říká kouč Tomáš Bank.

S videem Ledecká začala už před pár lety. Ještě předtím, než začala jezdit sjezdy ve Světovém poháru. Nejprve si nahrávala slalomy, obří slalomy.

ONLINE: Sjezd žen na MS v Cortině d´Ampezzo Začátek závodu je naplánován na sobotu v 11 hodin

Teď na videích pro Ledeckou, ale třeba i pro vedoucí ženu Světového poháru Petru Vlhovou, pracuje vyloženě mezinárodní tým. Aby trenéři měli kamerami pokrytou celou trať, spolupracuje tým české lyžařky s Rusy, Slovinci i Slováky.

„Spojili jsme se, abychom zvládli pokrýt kamerami úplně všechny pasáže, abychom měli víc informací, takže jasně, je to přínosné,“ říká o spolupráci Vlhová.

„Máme to několikajazyčné. S Petrou (Vlhovou) si zároveň předáváme informace i během závodů. Její italský kouč (Livio Magoni) je kamarád s Franzem (Gamperem, druhým trenérem Ledecké). Vždycky si něco poštěbetají do vysílaček v italštině a já čekám, protože jim nerozumím ani slovo,“ směje se Ledecká.

Ještě před rokem se o video rozbory staral Ondřej Bank, bývalý skvělý lyžař, bratr Tomáše. Po loňské sezoně ale u týmu Ledecké skončil, chtěl trávit víc času s rodinou. A tak jeho práce spadla na bratra Tomáše. Ten tak každý den rozebírá rychlé jízdy a porovnává je s tím, co zajela jeho svěřenkyně.

Z trenéra se stává kameramanem a střihačem zároveň.

„Klidně to může zabrat i pět hodin po tréninku. Všechno si nachystám, najdu jednu dvě holky ve všech pasážích a porovnávám to s tím, jak jela Ester. S ní je pak rozbor třeba na hodinu,“ líčí Bank.

Někdy si ale rozbor Ledecká nahraje na flashku a pak si ho ještě sama pouští před spaním.

„Tomas je v tomhle úžasný, je strašně dobrý organizátor. Vždycky hrozně rychle posbírá záběry z kamer, nahází to do počítače a dá dohromady. V tomhle je výjimečný,“ cení si Ledecká svého kouče.

Na ní už pak každopádně je, aby si z rad Banka a Franze Gampera vzala to, co potřebuje. Ona následně musí to, co se na videu dozvěděla, aplikovat také na trati.

„A snad se mi to daří, snažím se o to. Někdy mě to samotnou překvapí, můžu mít špatný pocit z jízdy, ale třeba je to ve finále rychlé. Díky videu to zjistím. I před sobotním sjezdem bude hrát rozbor pátečních tréninků velkou roli. Musíme najít tu nejrychlejší stopu,“ líčí.

Najde ji?