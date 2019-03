Atypický Engadin Skimarathon. Řešili jsme rébus, kývl Bauer

Do jediného a v historii vůbec prvního závodu volnou technikou v sérii Visma Ski Classics výrazně promluvili lyžaři ze Světového poháru, kteří se běžně dálkových běhů neúčastní. Na start bruslařského Engadin Skimarathonu se jich ale postavila celá řada, především členů švýcarské a francouzské reprezentace, kteří byli hodně vidět.

Engadin Skimarathon 2019 Lyžařský maraton ve Švýcarsku je dlouhý 42 kilometrů, jako součást Ski Classics se jel letos vůbec poprvé, a stal se tak prvním závodem volnou technikou v rámci elitní série. Nezvyklé bylo i složení startovního pole, týden po Vasově běhu chyběla na startu řada závodníků z popředí Ski Classics. Prosadili se naopak lyžaři, kteří obvykle startují ve Světovém poháru. Letošní ročník vyhráli domácí Nathalie von Siebenthalová a Dario Cologna. Kateřina Smutná ztratila na vítěznou Švýcarku přes čtyři minuty a na Brittu Johanssonovou Norgrenovou více než dvě minuty. Švédka jako vedoucí žena průběžného hodnocení doběhla tentokrát třetí a tři závody před koncem má před nejlepší Češkou náskok 235 bodů.

„Dalo se to čekat, pro ně je to velmi významný závod. Absolvují třeba i sobotní závod Světového poháru na Holmenkollenu, sednou do letadla a přeletí na Engadin, kde je druhá část servisního týmu, která testuje lyže. To všechno značí, jak významný závod to pro ně je a jak se na něj připravují,“ říká Lukáš Bauer, šéf eD system Bauer Teamu.

Čelo startovního pole mužů i žen se začalo trhat při první sprinterské prémii na 16. kilometru a postupně se utvořila vedoucí skupina devíti mužů, ve které nechyběli tři francouzští a dva švýcarští reprezentanti, účastníci nedávného mistrovství světa v klasickém lyžování v Seefeldu.

Na čele závodu žen se zase osamostatnila Švýcarka Nathalie von Siebenthalová, která své vedení udržela až do cíle v S-chanfu. Kateřina Smutná finišovala jako jedenáctá. „Katka odjela velmi slušný závod, její výsledek bych chtěl vyzdvihnout, protože už dlouho nezávodila volnou technikou. Nevěděli jsme, co čekat, a jedenácté místo je myslím moc pěkný výsledek,“ těšilo Bauera.

Mužská devítičlenná skupina se zhruba 5 kilometrů před cílem redukovala na sedm lyžařů, z nichž nejvíce sil pro závěrečný finiš měl Dario Cologna. Další početnou skupinku dovedl do cíle člen eD system Bauer Teamu Ilja Černousov, který zvládl nejlépe i závěrečné metry a připsal si 10. příčku. „I z pohledu Ilji šlo o velmi slušný závod a s jeho výsledkem jsem určitě spokojený. U dalších závodníků už se nám bohužel tak nedařilo,“ přiznal po závodě Bauer.

Momentka z Engadin Skimarathonu, dálkového závodu běžců na lyžích ve Švýcarsku.

„Byla to novinka, atypický závod. My v servisu jsme se potýkali s tím, že nemáme takové zkušenosti se skatovými lyžemi, řešili jsme rébus, jaké zvolit. Museli jsme hledat i místa na občerstvení, zjistit, jestli jsme vůbec schopní závodníky v tom davu občerstvit. Většina ze závodníků zase tak často nebruslí, v rámci dálkových běhů se specializují na klasickou techniku,“ vyjmenovává specifika bruslařské premiéry ve Visma Ski Classics Lukáš Bauer, šéf nejúspěšnějšího středoevropského týmu v seriálu. Ten pokračuje o víkendu v Norsku, kde se v sobotu jede náročný Birkebeinerrennet, tentokrát už znovu klasickou technikou.