Velká premiéra. Laufaři se na slavném Engadinu chystají bruslit

Engadin Skimarathon je do seriálu Visma Ski Classics zařazený poprvé, členové eD system Bauer Teamu ho ale dobře znají a v minulosti v něm byli i velmi úspěšní. Ilja Černousov 42kilometrový závod volnou technikou v roce 2015 dokonce vyhrál, předloni byl bronzový. Nový muž v týmu Renaud Jay skončil jen dvě místa za ním a loni si polepšil na čtvrtou příčku. Roxane Lacroixová už ve Švýcarsku dokázala být také v TOP 10.

„Papírově to vypadá, že by nám měl závod sedět, ale vše se ukáže až v neděli na trati. Většinou jde o hromadné dojezdy v početné skupině, navíc je tam spousta míst, kde může dojít ke kolizi, lámou se hole. Potřebujeme, aby se nám takové potíže vyhnuly, a je otázka, co se závodníky udělá Vasův běh,“ vyjmenovává možná úskalí šéf týmu Lukáš Bauer.

Ženy budou kompletní

Nejvíc sil by měla mít Roxane Lacroixová, která ze strategických důvodů Vasův běh vynechala a soustředila se právě na Engadin Skimarathon. „Roxana je výborná bruslařka, proto jsme se rozhodli ji šetřit právě na tento závod. V týmu ale máme i dost dalších závodníků, kteří se na dálkové běhy a soupaž specializují krátce a donedávna se zaměřovali na závody Světového poháru, kde se bruslí pravidelně. Takže by nám to mohlo sedět,“ dodal Bauer.

Na startu bruslařského závodu na 42 kilometrů nebude chybět ani druhá žena průběžného pořadí seriálu, členka eD system Bauer Teamu Kateřina Smutná. „Nejdřív jsem myslel, že Engadin bude chtít vynechat, protože v předchozích letech se bruslení spíš vyhýbala. Letos ho ale v přípravě zařazovala víc a pochvalovala si to. Sama pak řekla, že by chtěla jet, a já myslím, že by mohla být černým koněm závodu. Sám jsem zvědavý, kam se jí podaří volnou technikou probojovat,“ přibližuje detaily Bauer, který bude mít na startu i svou třetí ženu z týmu, Terezu Tvarůžkovou.

Jeanneroda střídá krajan Jay

Také mužská část týmu se ve druhém největším běžkařském závodě světa představí v kompletním počtu, což znamená v pěti lidech. A to i přesto, že chybět tentokrát bude Alexis Jeannerod. „Alexis i ve Světovém poháru platil vždy za lepšího klasika, proto Engadin vynechá. Místo něj ale tým posílí Renaud Jay, francouzský sprinter, který tenhle závod loni dokončil čtvrtý a předloni pátý,“ prozrazuje Lukáš Bauer.

Ještě lépe se v minulosti na 42kilometrové trati se startem v Maloje vedlo Iljovi Černousovi, který byl na Engadin Skimarathonu dvakrát na stupních – předloni třetí a v roce 2015 vyhrál. Část závodu navíc vede po trati La Diagonely, která ruskému lyžaři i Bauerově týmu v lednu vyšla. „Doufám, že nám to všechno hraje do karet a věřím, že na tom budeme dobře i v neděli. Trať by mohla vyhovovat také Honzovi Šrailovi a slušně by na tom mohli být i Pawel Klisz s Janem Antolcem. Každopádně je to vyhlášený závod, na kterém nebudou chybět ani lyžaři ze Světového poháru a já se na něj moc těším!“

Jak si osmičlenná družina eD system Bauer Teamu povede v historicky prvním závodě volnou technikou ve Visma Ski Classics, se ukáže už v neděli. Start žen je plánovaný v 8.15 hodin, mužů pak v 8.30 hodin.