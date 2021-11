ONLINE: Jede se slalom v Killingtonu. Naváže Dubovská na životní maximum?

V sobotu se měl jet v Killingtonu obří slalom. Na trať se však dostalo jen devět závodnic. Následně byl závod pro silný vítr zrušen.

„Je opravdu příliš větrno. Nemyslím si, že by to bylo nebezpečné. Je ale těžké s větrem bojovat a pří takovýchto podmínkách je jen otázka, koho to kde chytí,“ komentovala zrušení závodu jedna z favoritek Mikaela Shiffrinová.

ONLINE: Slalom v Killingtonu, 1. kolo Sledujeme v podrobné online reportáži.

Dnes už se snad Američanka závodu v domácím prostředí dočká. A bude mít na co navazovat. Slalom vyhrála na sjezdovce v Killingtonu čtyřikrát po sobě.

S ještě lepší formou a vítězstvími v zádech ale přijíždí Slovenka Petra Vlhová, jež opanovala oba slalomy ve Finsku a v součtu s koncem předešlé sezony prodloužila svoji neporazitelnost na čtyři závody v řadě.

Petra Vlhová se raduje z vítězství ve Světovém poháru v Levi

Česká závodnice Martina Dubovská si ve Finsku dojela pro šesté místo - životní maximum ve Světovém poháru.

Bronzová medailistka z Vancouveru a mistryně světa ve slalomu Šárka Strachová v ní má důvěru.

„Určitě má na to jezdit Top 10, což už naznačila loni. A když jste stabilně okolo 7. místa, tak pokud máte svůj den a některé soupeřky udělají chybu, můžete útočit až někam ke 4. místu,“ řekla Strachová pro iDNES Premium.

„Stále je tam pár závodnic – Vlhová, Shiffrinová, Holdenerová, Larssonová a teď asi i Dürrová –, které jsou ještě o pár krůčků před Martinou a obtížněji k poražení. Ale i každá z nich může udělat chybu, ve slalomu se stávají často,“ pokračovala.

U své pokračovatelky našla i jisté podobnosti. „Hodně lidí mi říkalo, že stejně jako já působí na trati velmi klidně a technicky. Nemívá větší problémy, nedělá chyby, nevypadává. Všechny závody v minulé sezoně dojela a dokázala v nich bodovat,“ přiblížila Strachová.

O vylepšení 46. pozice z Finska bude usilovat další Češka Gabriela Capová.

Jak se jim povede?

Sledujte online.