Dubovská v Kranjské Goře vypadla v prvním kole, vede Holdenerová

Dubovská nedokončila druhý slalom v řadě. V úterý v Záhřebu sice odstartovala skvěle a na prvním mezičase vedla, v útoku na další pěkné umístění ji však zastavil „špicar“ v dolní části trati.

I tentokrát chybovala ve spodku sjezdovky. Pozdě najela do jedné z modrých branek, ta ji rozhodila a už se nedokázala srovnat do té následující.

Po výpadku zastavila na kraji sjezdovky, sedla si na sníh, kroutila hlavou a pak ji schovala v dlaních. Byla zklamaná.

Nebylo divu. Zatímco v posledních dvou sezonách ani jednou nevypadla, tentokrát u ní svítí dvě DNF v řadě.

Dubovská před závodem přitom věřila, že nepovedené klání v Záhřebu nechá za sebou. „Ten špicar, to se stane a budu se snažit se z toho vzít pozitiva,“ líčila po závodu v Chorvatsku.

Ze své jízdy se naopak snažila vzít pozitiva. Třeba povedený úvodní úsek a průběžné vedení. „Sice to byl jen krátký úsek, ale potvrdila jsem si, že můžu být s těmi nejlepšími,“ přála si po Záhřebu. „Už to jen pospojovat do pořádné jízdy. Nevyšlo to tentokrát, tak to vyjde příště.“

V Kranjské Goře však svá slova příliš nepotvrzovala. Na trať se pustila s číslem deset a na náročném zledovatělém svahu začala opatrně, jela spíše na jistotu.

Na prvním mezičase ztrácela na vedoucí Švýcarku Holdenerovou 53 setin a na druhém už 1,30 sekundy, což byl do té doby nejpomalejší čas.

A pak navíc přišel výpadek.

Do druhého kola se neprobojovala ani Elese Sommerová. Dvacetiletá česká reprezentantka se na trať pustila jako padesátá a už od prvních mezičasů se pohybovala za hranou postupu.

Do cíle nakonec dorazila se ztrátou 5,22 sekundy a skončila 47.

V prvním kole předvedla nejlepší výkon Holdenerová. Bylo vidět, že jí trať sedla. Neudělala ani jednu chybu a nechala za sebou i dvojici aktuálních slalomových suverének.

Švýcarka Wendy Holdenerová během prvního kola slalomu v Kranjské Goře.

Vlhová sice na druhém i třetím mezičase vedla, v poslední části svahu však průběžné první místo ztratila a na Holdenerovou má po prvním kole manko osmi setin.

Třetí Shiffrinová má odstup větší. Ze třetího místa ztrácí na Švýcarku 25 setin.

Na čtvrté pozici je Němka Lena Dürrová se ztrátou 53 setin, pátá je Rakušanka Katharina Liensbergerová, jež má manko 85 setin.