Rozdvojený kouč házenkářů: Ztrácím české reálie, ale nejsem Němec

„Jsme tam dlouho. Ale neřekl bych, že jsem Němec. Jsem Čech. A jsem na to hrdý. Jen pomalu ztrácím české reálie,“ smutní Kubeš a zmiňuje populární televizní seriál Most. „Kluci si ho pouští, a když se o něm baví, nevím, o čem je řeč.“

Česko vs. Německo Online reportáž z ME ve středu ve 20:30

Jakmile se stali v roce 2014 se svým kamarádem Janem Filipem trenéry českého áčka, Kubeš tím získal bonus. I díky reprezentačním srazům si udržuje kontakt s vlastí, který mu citelně chybí.

„Pokud se člověk rozhodne dělat sport v zahraničí, musí se rozloučit s rodnou zemí a nejbližšími lidmi. A to je ta největší oběť. První rok vám to ani nepřijde, ale už to bude pomalu dvacet let, co jsem odešel,“ připomíná Kubeš, že před svým německým dobrodružstvím strávil tři roky ve Švédsku.

Do Prahy se vrací na Vánoce, krátce také v létě. A ač ho to domů táhne čím dál tím více, musí brát ohledy na svoji rodinu. Ženu si namluvil v Estonsku, nejstarší dcera se stihla narodit ještě v Praze, další dvě děti už ale přišly na svět v Německu.

„Mají k němu daleko pevnější vztah než já. Nejmladší dcera už vůbec nemluví česky, což je i vinou mojí pohodlnosti,“ připouští Kubeš.

Pokud jde o házenou, nedá na Německo dopustit. Vystřídal pět bundesligových klubů, v Kielu byl součástí mužstva, které si v sezoně 2011/12 přivlastnilo všech pět dostupných trofejí a bundesligou prošlo beze ztráty bodu, což se v dějinách německých profesionálních soutěží nikdy předtím ani poté nikomu nepovedlo.

„Ale mně se splnil sen už tím, že jsem hrál v Nordhornu, kam jsem chtěl za Honzou Filipem,“ zmiňuje svého reprezentačního kolegu, který se na rozdíl od něho po skončení hráčské kariéry vrátil domů.

Kubeš plynule přešel do role klubového trenéra v druholigovém TV Emsdetten, který vede stejně jako národní celek od roku 2014.

Kouč Daniel Kubeš (s míčem) na tréninku českých házenkářů.

Ačkoliv už Češi nemůžou skončit na Euru lépe než jedenáctí, úspěch ve vzájemném zápase může jejich renomé v Německu zvýšit.

„Pro všechny hráče na celém světě je zápas proti Německu zvláštní. Je to největší házenkářská země. Jako když hrajete v ragby proti All Blacks nebo ve fotbale proti Brazílii,“ tvrdí Kubeš.

Jako hráč Německo porazil, dnes se ve Vídni může dočkat poprvé jako trenér.