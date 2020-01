Povedený záskok na Euru. Góly bych vyměnil za body, tvrdí Patzel

„Je to škoda. Měli více příležitostí zlomit utkání na naši stranu. Bohužel se to nepodařilo,“ litoval Patzel, který dorazil do Vídně místo zraněného klubového kolegy z Dukly Matěje Klímy.

Že budete zakončovat poslední český útok, nečekal nikdo. Co vy?

Překvapilo mě, že trenéři vybrali mě. Jsem rád, že jsem dostal důvěru a ještě raději, že jsem dokázal proměnit. Byla to nacvičená akce při hře sedmi proti šesti. Akorát jsem se přitom málem srazil s rozhodčím. (úsměv) Bohužel na vítěznou branku Chorvatska už jsme nemohli zareagovat.

Do zápasu jste ve druhé půlce vlétl s velkou energií. Cítil jste se dobře?

Byl jsem nervózní, to nebudu lhát. Jsem rád, že jsem dostal šanci a snažil jsem se ji co nejvíce využít.

Tři góly proti Chorvatsku, to musí potěšit.

Kdybych nedal žádný a vyhráli jsme, tak bych byl spokojenější. Neměl jsem moc co ztratit. Trenéři mi řekli, ať se nebojím, tak jsem si trochu věřil. A s každým útokem to bylo lepší a lepší.

Cítili jste, že je Chorvatsko hratelné?

Jdeme do každého zápas na sto procent, ať je to Makedonie, nebo Chorvatsko. Chtěli jsme se o body poprat a vývoj zápas nebyl proti nám. Akorát zase chyběl kousek, abychom to zlomili.

Jak si užíváte nečekaný debut na Euru?

Pro mě je to úžasné. Zahraji si proti nejlepším hráčům světa. Proti Bělorusku jsem dostal šanci na minutu a půl, proti Chorvatsku ještě větší.

Stihli jste si říct něco s Matějem Klímou, na jehož úkor jste přijel?

Hodně ho to mrzelo, ale nebyl z toho zlomený. Pak už vtipkoval, že chtěl, abychom si to rozdělili půl na půl.

Byl jste doma připravený?

Zápasy jsem sledoval v televizi. Ale nepočítal jsem, že se někdo zraní na tréninku. Samozřejmě jsme měl věci nachystané v pokoji. Trenéři mi říkali, ať jsem připravený. Po zápase s Ukrajinou mě zavolali, že se mnou počítají na druhý den ve Vídni. Na Dukle jsme v režimu nabírání kondice. Přijel jsem trochu unavený, ale kluci tady to měli horší.