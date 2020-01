Český házenkář Číp je šťastný, že nezačal reprezentovat Slovensko

Číp válel za Tatran Prešov v Lize mistrů i východoevropské SEHA lize, jenže v českém národním mužstvu neměl šikovný levák stabilní místo. Slovenský svaz zavětřil šanci, hodil mu laso a s jeho pomocí si začal vyřizovat Číp tamní občanství. K pikantnímu přestupu na mezistátní úrovni ale nakonec nedošlo.

Paradoxně ho nepřímo překazil další zuberský odchovanec Miroslav Jurka, který z rodinných důvodů vynechal předchozí Euro, pro Čípa se tak najednou uvolnila pozice na pravém křídle. V Chorvatsku před dvěma lety přispěl k nečekanému šestému místu, teď jsou v Rakousku oba.

„Známe se odmalička. Jeden druhému přejeme úspěch. Na reprezentační úrovni je jedno, kdo z nás bude hrát,“ míní Tomáš Číp.

Postup ze základní skupiny podpořili oba pěti góly, o minuty se dělí na palubovce Wiener Stadthalle rovnoměrně také v hlavní fázi turnaje.

Zatímco Miroslav Jurka se po šesti letech ve francouzském Saint-Raphaëlu vrátil do mateřského Zubří, Číp má za sebou druhý přestup v kariéře. Po osmi sezonách dal sbohem Tatranu Prešov a v létě zamířil ještě východněji, do rumunského Baia Mare.

„V Tatranu jsem byl už dlouho. Potřeboval jsem změnu. Stejně to cítila i manželka,“ vysvětluje Číp, proč se s rodinou stěhovali.

Po půl roce může říct, že je s volbou spokojený. „Jel jsem se tam podívat před podpisem smlouvy. Město je krásné, to nás překvapilo. Lidi v klubu jsou příjemní, klub funguje. Finančně jsem si nepohoršil,“ prozrazuje.

K Černému moři to mají sice třináct hodin jízdy autem, kolem Baia Mare se ale táhne část oblouku Rumunských Karpat. „Okolní krajina je krásná. Připomíná mi slovenské Tatry. Zatím jsme nikde nebyli, ale v létě se chystáme s dcerkou na výlety,“ plánuje Číp.

Čeští házenkáři Stanislav Kašpárek (vlevo) a Tomáš Číp brání Stanislava Žukova z Ukrajiny.

V Rumunsku mu sice chybí zápasy Ligy šampionů, úroveň tamní soutěže je však vyšší než na Slovensku. „Rumunská liga je hodně vyrovnaná a silová. Všechny týmy hrají doma dobře. Je těžké vyhrávat venku,“ představuje pro našince málo známou soutěž, ve které ale není jediným Čechem.

V CSM Bukurešť chytá další zuberský odchovanec Jakub Krupa, v Baia Mare mu dělá společnost Milan Kotrč, nastupující na druhém křídle. V polovině sezony je jejich klub čtvrtý. „To by nám stačilo na evropské poháry, což je náš cíl,“ říká Číp, který podepsal kontrakt na dvě sezony.

Vrátí se pak do Zubří na sklonku kariéry jako většina jeho odchovanců? Ač by chtěl, nepřekvapí, když to tak nedopadne. I když Tatran opustil, v Prešově si našel manželku a zapustil kořeny. „Přirostlo mi to tam k srdci. Dohodli jsme se, že tam budeme žít.“

Do rodného kraje se Tomáš Číp vrací jen na krátký čas v létě. Reprezentovat ale bude už jen Česko.