ONLINE: Házenkáři se loučí s mistrovstvím Evropy, hrají s Německem

Házená

Zvětšit fotografii Český házenkář Stanislav Kašpárek pálí na chorvatskou branku. | foto: Reuters

dnes 20:20

Vídeň (Od našeho zpravodaje) - Čeští házenkáři se v zápase proti Německu loučí s účinkováním na evropském šampionátu. Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše už ztratili naději na postup do semifinále i do utkání o páté místo a v závěrečném duelu na turnaji jim jde jen o to, aby v šestičlenné čtvrtfinálové skupině ve Vídni nezůstali bez bodu. Sledujte od 20.30 hodin podrobně online.

Sledujeme online Vstoupit do diskuse