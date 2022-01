Jsem zklamaný, Španěly jsme měli na lopatě, litoval brankář Mrkva

Statistici mu napočítali 17 zákroků a úspěšnost 40 procent. V Kielu, kam po sezoně přestoupí, musel mít trenér Filip Jícha z jeho galapředstavení radost.

Několikrát jste se ve druhé půlce půlce dostali na rozdíl gólu, ale nikdy jste nesrovnali. To muselo být frustrující, že?

Věděli jsme, že to bude dřina tak jako proti každému dalšímu na turnaji. Chtěli jsme dát do zápasu všechno, abychom vydolovali aspoň bod. Moc nechybělo. Také bych chtěl poděkovat divákům. Fantazie, jakou vytvořili atmosféru, i když mohli zaplnit jen čtvrtinu haly. Dodali nám na energii více než deset procent. Doufám, že přijdou i za dva dny.

Byl to nejlepší výkon proti Španělsku v samostatné historii?

No. Pokud mě paměť neklame, tak ano. Před čtyřmi lety jsme s nimi prohráli o sedmnáct, předloni o šest, teď jsme minus dva. Když pojedeme na příští Euro a vyhrajeme o gól, budu spokojený. (úsměv)

Co říkáte na nepoměr vyloučených (2:7)? V jednu chvíli jste dokonce bránili ve třech.

Nevím, jestli byly všechny dvojky zasloužené. Ale dobře. Vycházelo to z našeho stylu. Věděli jsme, že Španělé střílí z dálky málo, takže jsme chtěli, ať se v útoku motají, což se nám v určitých fázích dařilo. Jsou rychlí, pro fauly si chodili a rozhodčí to posuzovali takhle.

Co byste vyzdvihl na vašem výkonu?

Jedním slovem mančaft. Bojovali jsme jeden za druhého v obraně, v útoku. Žila lavička s diváky v hale. To byla fantazie.

A váš výkon?

Třešnička na dortu. Gólman je v bráně od toho, aby něco chytl. Když to pomůže držet krok s úřadujícími mistry Evropy, je to vždycky plus.

Chytil jste se prvními dvěma zákroky?

Pomůže to. Trénovali jsme tady, hala je nádherná. Perfektně postavená. Tribuny jsou v modré barvě, takže to nevadí očím. Světlo je super. Člověk si rychle zvykne. Cítím se tady dobře.

ME házenkářů příloha iDNES.cz

Neměl jste obavy, jestli se bude hrát? Poláci v Bratislavě hlásí nakažené.

Starám se o házenou. O zákulisí se nezajímám. Jdeme zápas od zápasu, uvidíme, co bude zítra.

Proti Bosně a Hercegovině budete favoritem?

Podíváme se na poločas jejího zápasu proti Švédsku. Nemůžeme říct, kdo bude favorit. Na Euru jsou mančafty vyrovnané, je to nejkvalitnější turnaj na světě. Proti Španělsku jsme favorit nebyli. Zase to bude vyrovnané a doufám, že se štěstí tentokrát otočí na naši stranu.