Českými házenkáři sezony se poprvé stali brankář Mrkva a křídelnice Malá

Mrkva s německým Bergischerem obsadil v uplynulé sezoně v bundeslize 11. místo, zářil ale především v reprezentaci, kde se stal jasnou jedničkou poté, co veterán Martin Galia přešel do role brankářského specialisty v realizačním týmu. Třiatřicetiletý gólman držel národní tým na lednovém mistrovství Evropy i v dubnu při neúspěšném play off o světový šampionát.

Mrkva v anketě předčil loňského vítěze Matěje Klímu. Třetí místo obsadila další spojka Tomáš Babák, který rovněž působí v Bergischeru. Mrkva v klubu po sezoně skončil a od nového ročníku bude působit ve slavném Kielu pod vedením českého trenéra Filipa Jíchy.

„Ocenění pro házenkáře sezony si moc vážím, je to obrovská čest. Po individuální stránce si za uplynulou sezonu nemám na co stěžovat, na nové angažmá v Kielu se velmi těším. Uplynulá sezona ale přinesla i zklamání v podobě nepostupu ze skupiny na mistrovství Evropy a z baráže o mistrovství světa,“ řekl Mrkva na facebooku českého svazu.

Brankář české reprezentace Tomáš Mrkva se raduje z úspěšného zákroku proti Švédsku.

Malá v hlasování zástupců a kapitánů všech extraligových klubů a dalších házenkářských expertů z řad členů reprezentačních komisí a exekutivy triumfovala před dvěma českými vítězkami Ligy mistrů z norského Kristiansandu. Druhá skončila nejlepší hráčka Final Four prestižní soutěže spojka Markéta Jeřábková, třetí pak křídelnice a obhájkyně prvenství v anketě Jana Knedlíková.

Malá s Bietigheimem nejprve v úvodu ročníku získala domácí Superpohár a na konci pak další tři trofeje za vítězství v bundeslize, Evropské lize a Německém poháru. Její klub navíc po celou sezonu zůstal neporažen.

„Tato sezona pro mě byla výjimečná a jednoznačně ji mohu označit za nejúspěšnější v kariéře. Vyhrát všechny ty trofeje pro mě bylo opravdu speciální. Spoluhráčky a trenéři v Bietigheimu mi vytvářejí příjemné prostředí, ve kterém se můžu každý den zlepšovat. Věřím, že v národním týmu nás ty největší úspěchy ještě čekají,“ uvedla osmadvacetiletá reprezentantka.