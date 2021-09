Házenkářský brankář Mrkva zamíří po sezoně za trenérem Jíchou do Kielu

Mrkva působí v Německu už od roku 2010 a nyní chytá třetí sezonu za Bergischer HC. Příští rok se přesune do týmu dvaadvacetinásobného německého šampiona a čtyřnásobného vítěze Ligy mistrů Kielu. Nahradí německého reprezentačního gólmana Daria Quenstedta, jehož odchod klub oznámil už s velkým předstihem.

„Je to skvělý pocit dostat tuhle příležitost. S plným respektem ke všem ostatním týmům ve světové házené není nic většího než Kiel. Ale aktuálně je to ještě daleko. Do té doby odevzdám 100 procent, abych dosáhl stanovených cílů s Bergischerem,“ uvedl Mrkva.



„Tomáš dokonale zapadá do našich požadavků. Zná bundesligu, má mnoho mezinárodních zkušeností a konstantně podává výborné výkony. Jeho posun za několik posledních let nás přesvědčil,“ řekl generální ředitel Kielu Viktor Szilágyi.

V slavném německém klubu vedle trenéra Jíchy působí také spojka Pavel Horák. Osmatřicetiletý defenzivní specialista má v Kielu aktuálně smlouvu do konce sezony, takže není jisté, zda se v týmu sejde s Mrkvou.