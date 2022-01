Proti Bosně jsou házenkáři favority. Znovu chtějí čerpat energii od fanoušků

„Nebál bych se říct, že jsme v úloze favorita,“ přiznává kanonýr Stanislav Kašpárek. Zároveň ale varuje před podceněním nevyzpytatelného soka z Balkánu, který podlehl Švédsku vysoko 18:30.

„Veřejnost o tom moc neví, ale mají plno kvalitních hráčů hrajících v německé lize nebo Lize mistrů.“

Jedním z nich je jeho klubový spoluhráč z běloruského Brestu pivot Vladimir Vranješ, který sice zápas proti Seveřanům vynechal, ale na Česko má být připravený. „Měl problémy se zády, šetřil se na nás. Je to klíčový hráč jejich obrany, spolu s Terzičem budou vzadu tvrdit muziku.“

Kouč českých házenkářů Rastislav Trtík.

Bosně před šampionátem vypadli čtyři pozitivně testované opory, Češi se ale soustředí především na sebe. A chtějí navázat na sympatický výkon ze čtvrtečního zápasu proti obhájcům titulu.

„Chceme si zachovat bojovnost a sílu, kterou jsme načerpali od fanoušků. Doufám, že ji budeme čerpat znovu,“ zmínil brankářský specialista týmu Martin Galia mohutnou podporu příznivců, kterou si hráči po zápase se Španělskem pochvalovali.

ONLINE: Česko vs. Bosna a Hercegovina podrobná reportáž od 18:00

Zatímco ve čtvrtek nezaplnili v hale Ondreje Nepely ani polovinu povolené čtvrtinové kvóty z desetitisícové kapacity, na Bosnu jich má do Bratislavy dorazit jednou tolik.

„Úkol bude úplně stejný. Půjdeme do zápasu zvítězit. Pro nás neexistuje pro zachování šance postupu nic jiného,“ zmínil Galia postupovou matematiku.

Mistrovství Evropy házenkářů příloha iDNES.cz

Do další fáze šampionátu projdou ze skupiny jen dva nejlepší týmy z každé skupiny. S Bosnou a Hercegovinou se Češi střetli v kvalifikaci na předchozí Euro. V Sarajevu zvítězili 25:20, doma pak s jistým postupem podlehli 23:24.

„Bude to jiná házená než se Španělskem, silovější, ne tak rychlá. Mají vynikajícího gólmana jako my. Předpokládám, že to bude duel brankářů,“ míní Galia.

Utkání začne v 18 hodin..