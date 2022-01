Klíma rozstřílel osmi góly Bosnu: Po covidu jsem těžko chytal dech

„Na mistrovství jsme ještě nikdy nenastoupil. Kdyby mi to nevyšlo potřetí, bylo by to hořké. Stihl jsem to tak tak. Trenér mi dal šanci, takže můžu pomoct týmu. Moc si to užívám,“ povídala spojka německého Lübecke-Schwartau po suverénní výhře 27:19.

Byl to váš nejlepší zápas v reprezentaci?

Vyšlo mi úplně všechno. Pro mě osobně to bylo těžké, hlavně s dechem. Ale je to evropský šampionát. Člověk chce. A možná i musí. Jsem rád, že jsem týmu dokázal pomoct. Oproti zápasu proti Španělsku jsem udělal pokrok. Od toho tady jsme všichni, abychom udělali pro mančaft maximum.

Na Bosnu jste vletěl jako uragán, za šest minut jste dal čtyři góly. Energie musela ven?

Tohle se moc často nestává. Je to obrovská psychická vzpruha. Pak jsem se cítil celý zápas dobře. Až na nějaké šance mi to padalo dál. V bráně Bosny byl výborný gólman, který musí něco chytit.

Největší rychlost střely vám naměřili 121 km/h.

Je to docela dobré, ale umím dát rychlejší.

Obávat jste se, jestli Euro stihnete?

Věděl jsem, že mám karanténu do 7. ledna. Nikdo na mě netlačil, dali mi čas. První tréninky jsem byl nervní, protože mi to úplně nešlo. Nakonec jsem se dobře připravil. Jsem rád, že tady můžu být a reprezentovat. Nic není více. Nádhera.

Jak jste se cítil po nevyzpytatelné nemoci?

Po covidu jsem byl trošku zničený. Měl jsem chřipkové příznaky. Dva týdny jsem strávil v karanténě.

Zvládl jste 28 minut. O střídání jste si říkal sám?

Bohužel ještě nevydržím v úsecích hry dlouho. S Vojtou Patzelem jsme domluvení, že si ukážeme. Je jedno, kdo hraje. Kdo nemůže, jde dolů. Udělá maximum pro mančaft a vystřídá.

Zatímco jste přebíral cenu pro hráče zápasu, diváci skandovali vaše jméno. Vnímal jste to?

Je to super. Jen škoda, že fanoušků nemůže být více. I tak dokázali vytvořit parádní atmosféru. Obrovsky si vážíme, že lidi chodí. Bratislava je kousek, beru to jako domácí mistrovství. Všichni si to užíváme. Doufám, že proti Švédsku nás přijdou také podpořit.

Po dvou dobrých výkonech se nemusíte bát ani jeho v závěrečném zápase, že?

Proto jsme tady, abychom se pokusili vyhrát. Švédsko je favorit. Je jedno, jestli prohrajeme o gól, nebo o třicet. Potřebujeme vyhrát, abychom postoupili. Musíme se nastavit tak, že bereme jen vítězství.