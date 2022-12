Tvůrce mosteckých Andělů o konci: Měl bych menší vliv než fyzioterapeutka

Proč jste tedy skončil?

Před rokem jsem byl odvolán z výkonného výboru spolku. Bylo mi nabídnuto, že můžu zůstat, ale že budu mít omezené pravomoci. O všem by se hlasovalo, reálně bych měl menší vliv než třeba fyzioterapeutka. To jsem odmítl a rezignoval na svoji funkci. A po rezignaci jsem byl na Silvestra odvolán.

Jak moc vás to mrzí?

Hodně, samozřejmě, vždyť to bylo vlastně moje dítě. Do té doby bylo dohodnuto, že jsem měl na starosti A tým a sháněl prostředky. A když vidím, kam se to teď ubírá… Když jsem přicházel do klubu, měl rozpočet 400 tisíc korun, teď je na čtyřicetinásobku, vezmu-li mládež a A tým. Ekonomické nastavení jsem dělal já. Postupně jsem přizval kolegy, kteří mě pak odvolali. Na druhou stranu se utěšuji, že to je pro mě ekonomicky výhodnější. Ovšem vybudovat takový klub by nešlo bez toho, abych se časově i ekonomicky obětoval.

Vkládal jste i své peníze?

Ze začátku v masivním měřítku, postupně jsem přivedl dva hlavní partnery, město Most a Vršanskou uhelnou. Ukázali jsme, co je možné, a pak už jsme byli v rámci města nepřehlédnutelní. Z nízkých statisíců se účast města navyšovala až k současným milionům. Dík patří všem primátorům i vedení Vršanské. Během dvou tří let to přerostlo finančně možnosti, které já a moje firmy máme.

Jste stále v dozorčí radě klubu?

Byli jsme v ní čtyři s právem hlasovat. Teď tam paní (jednatelka) Kateřina Poláková doplnila manžela, ovládli klub. Chtěl jsem kontrolovat aspoň finance, abych věděl, kam jdou. Nicméně před třemi měsíci mi denní kontrola byla zamezena, takže jediné, co můžu, je jednou za rok planě mluvit na členské schůzi.

Rozcházeli jste se prý v názoru, kam klub směřovat.

To si ani nemyslím. Když si čtu vyjádření Kateřiny Polákové, po sportovní stránce máme ambice stejné. Takže nevím. Já hmatatelný důvod nemůžu najít. Z mého pohledu byl jasný plán, snaha ovládnout klub. Měl jsem na tuto sezonu připravený navýšený rozpočet. Ne na trojnásobek, jak jsem si vysnil, ale přivedl bych partnera na úrovni Vršanské uhelné, tedy kolem čtyř milionů. Teď můžu sledovat malý pokles u malých a středních partnerů. Co bylo domluvené před mým odchodem, to město a Vršanská dodržely. Co bude dál, to netuším, už nemůžu vést jednání ani kontrolu.

A co říkáte na výkony Andělů?

V létě jsem viděl přípravný zápas a bylo mi jasné, že tým se nikam nevyvíjí. Což se projevilo. K téhle sezoně jsme pět let vzhlíželi, aspoň já osobně. Liga mistryň, zabezpečených čtrnáct zápasů, samí kvalitní soupeři. Chtěl jsem přijít s nějakou filozofií. Ukázat světu jiný pohled na házenou, hrát v maximální rychlosti, maximálně točit hráčky. A naplňovat sportovní halu v Chomutově. Když teď kouknu na výsledky v Lize mistryň, je všechno víceméně opačně. Doteď se hrálo na malý počet hráček, byly enormně vytěžované. Filozofie mi není jasná. Podle mě tým nebyl před sezonou vhodně posílen, je slabší než loni.

Nemluví z vás hořkost?

Už ani ne, i když osobně to bylo těžké. Ani nemluvím o tom, jakým způsobem se ke mně chovali, to jsem už přešel. Ale stopy zůstanou navždy. Když něco vypipláte od nuly a pak se k vám nejbližší zachovají tímto způsobem, hořkost cítíte. Tímhle posledním rozhovorem si to uzavírám.

Do jiného klubu nepůjdete?

Asi ne. Nedokážu si představit, že bych se takhle obětoval pro něco jiného než Baník Most. V tuhle chvilku tak neuvažuji. A do budoucna to je skoro vyloučené.

Dopustil jste se i nějakých chyb?

Určitě. Třeba některé nešťastné angažování hráček. S tím se musíte naučit žít. Nebo trenéři, co sem přicházeli, byli většinou moji blízcí kamarádi, známí. Když je pak musíte odvolat, ne každý to unese a ne s každým jsou vztahy dobré. Možná jsem měl být ještě radikálnější, co se týče tlaku na herní projev a strategii hrát na strašně moc branek. Trend světové házené směřuje k tomu, že minutová zátěž hráček a hráčů bude nižší a v kratších úsecích, aby mohli hrát intenzivně. Možná v tomhle jsem mohl být důraznější při tlaku na trenéry. Jenže to bych ze strategické linie, kterou určuji jako manažer, zasahoval hodně do taktiky, což už je výsostná půda trenéra. Nejdál v souznění, jak by se házená měla vyvíjet, jsme došli s Jirkou Tancošem.

Za vrchol berete Ligu mistryň (2019), nebo vítězství ve Vyzývacím poháru (2013)?

Marketingovým vrcholem bylo získat Challenge Cup, po sportovní stránce doma vyhraný kvalifikační turnaj Ligy mistryň, díky kterému jsme se do ní poprvé v historii dostali. A pak působení ve čtyřčlenné skupině. Po prvním vyhraném zápase na Krimu jsme měli zrychlit a zakončovat do patnácti vteřin, ale nedokázali jsme to. Tenkrát jsme měli ze skupiny postoupit.

Zmínil jste odvolání trenérů. Třeba Dušan Poloz, strůjce triumfu v Challenge Cupu, neodešel v dobrém. Nepovažujete to za váš přehmat?

Nebylo to ze sportovních důvodů, ale nerad bych se o tom rozšiřoval. Jednu hráčku jsem přeřadil do B týmu, kouč s tím nesouhlasil a odešel. Ale všichni trenéři týmu hodně dali. Jako první Jirka Hanus, bez kterého by před 12 lety tým nebyl ve stavu, že by se dalo uvažovat o rozvoji a postupu do nejvyšší soutěže. Pak Tomáš Kuťka, Dušan Poloz, pod ním byl progres ohromný, Peter Dávid, Luboš Hudák, každý trenér měl opodstatnění. Nic nevnímám jako chybu. Asi jen teď u Adriana Struzika. Možná jeden z důvodů mého odvolání i nastolení konceptu, že se o všem bude hlasovat, byl, že jsem se chystal Adriana odvolat už před rokem. V půlce sezony, neboť jsme nepostoupili dál v evropských pohárech. Po taktické stránce měl absolutně volnou ruku a už tehdy jsem zaznamenal tendence, co vyvrcholily teď. Tým se nikam neposunul. Po kondiční a fyzické stránce zadání bylo, abychom na tom byli líp než evropští soupeři. Jenže teď čtu od kondičního trenéra, že na Ligu mistryň nejsou kondičně připravené.

Michaela Holanová z Mostu napřahuje ke střele v zápase se Šaĺou.

To je hlavní problém?

V kondiční přípravě bych takový problém neviděl. Spíš v tom, že v Lize mistryň tým neměl strategii. A proto docházelo k ohromným dardám. My taky předtím dostali nařezáno od Györu a tým se sesypal, ale šlo o jediný propadák. Jinak jsme udělali tři body, občas hráli vyrovnaně, žádná tragédie jako teď.

Struzika nakonec vedení odvolalo, do konce sezony ho nahradil tandem Tancoš – Hanus. Jak vidíte budoucnost týmu?

Před novým trenérským duem je skoro neřešitelná mise, velmi náročná. V lednu a únoru přijde ohromná smršť zápasů a ze zadání dohrát Ligu mistryň se ctí jsem velmi smutný. Já chtěl, aby byl vytěžen celý kádr, teď se to poslední půlrok zužovalo, že se na nosných postech spojek hrálo s čím dál menším kádrem. Už teď jsou nějaké zraněné, minutáž byla neúměrná. Další zranění přijdou v lednu a únoru. Trenéři musí zátěž rozložit na víc hráček, ale to bude těžké, když část kádru seděla na lavičce a táhly to ty samé. Snad se posílí. Most byl vždycky postavený na neutuchajícím přílivu největších talentů a supertalentů z Česka a Slovenska, který se teď zastavil. Třeba se to podaří novému vedení v lednu. Chci požádat všechny fanoušky mostecké házené, aby co nejvíc chodili, protože návštěvnost ukazuje sílu klubu.