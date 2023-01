Most zdecimovala viróza, na favoritky Ligy mistryň jde skoro bez přípravy

„V posledních dnech uplynulého roku jsme bojovali spíš s nemocemi, než abychom se připravovali na souboje se soupeři. Od zápasu v Michalovcích jsme se v podstatě nesešli a naše plány, co všechno chceme udělat mezi svátky, vyšly naprázdno. Až v tomto týdnu jsme byli rádi, že vůbec můžeme začít trénovat,“ neskrýval rozpaky trenér Černých andělů Jiří Tancoš.

Není divu, vždyť do chomutovské Rocknet Arény, která je azylem Mostu pro Ligy mistryň, zavítá jeden z favoritů na celkový triumf v prestižní soutěži. Aktuální lídr skupiny Bukurešť má v sestavě jednu z nejlepších házenkářek současnosti Cristinu Neaguovou, která společně s Katrin Klujberovou vede žebříček nejlepších střelkyň Ligy mistryň s 66 trefami. Velkou pozornost budí i výrazná pivotka Crina Elena Pinteaová, která začínala svou zahraniční kariéru v německém Thüringeru, takže během pravidelných letních přípravných zápasů ji mohli na mostecké palubovce vidět i fanoušci Andělů.

„Čeká nás maximálně kvalitní tým a není náhoda, že je v čele naší skupiny Ligy mistryň. Bohužel nás tento zápas nezastihne v nejlepší situaci. Budou nám bohužel chybět tréninkové hodiny, které jsme chtěli dohnat v uplynulém týdnu. Naší snahou bude především hrát se soupeřkami co nejdéle vyrovnaný zápas. Jak dlouho to bude, je v tuto chvíli otázka, ale za současné situace je pro nás nejdůležitější, abychom všechny nadcházející zápasy odehráli co nejlépe, a aby se nám nikdo nezranil,“ přeje si Tancoš, jehož Andělé zatím v Lize mistryň nezískali ani bod a v tabulce jsou poslední. Duel s Bukureští startuje zítra v 16 hodin.