Mostecký vizionář Jung: Je zázrak, že jsme hráli Ligu mistryň

A jaký je váš rozpočet?

Na rok 2019 jsme ho měli osm a půl milionů korun, ale bez pohárů, ty jsou nad rámec rozpočtu. Teď máme přislíbené nějaké navýšení, ale není to takové, že by nás to pošouplo aspoň na milion eur.

Kolik vás vyšla účast v Evropě?

Náklady na Ligu mistryň byly okolo 2,4 milionu korun po odečtení vstupného. Pomohl nám svaz házené, který zabezpečil modrou palubovku v Chomutově, LED panely, sítě za branky, to byla úspora 150 tisíc za jeden zápas. Přispěli i náš partner Vršanská uhelná, město a kraj. Pohár EHF vyšel na 1,1 milionu. Jen reklamní LED panely nás stojí 60 tisíc na jeden zápas. Musíme je mít, i když Turkyně se na to vykašlaly.

Bez navýšení sponzorských příspěvků by to nešlo?

Vůbec. Z toho skládáme peníze na dopravu, poháry jsou ekonomicky náročné. Měli jsme letos celkem štěstí na los, co se týče vzdáleností, Němky za Krušnými horami, do Maďarska to je jako do Michalovců, letělo se akorát do tureckého Kastamonu a švédského Sävehofu. Ostatní bylo Rakousko-Uhersko.

Když získáte titul, přihlásíte se zase do Ligy mistryň?

Co vím, evropská federace je s námi spokojená, protože jsme pro Ligu mistryň nabídli perfektní prostředí v chomutovské hale. Možná budou v Poháru EHF skupiny už od začátku, takže budeme uvažovat, kam se přihlásíme.

Letos už v Poháru EHF nepostoupíte. Jak to berete?

Opět se nám nepovedlo dostat přes skupinu. Nedaří se nám vnutit soupeřům náš styl hry, rychlé přechody do útoku, hrát na spoustu gólů. Co šlo na začátku sezony, se teď zkrátka nedaří. Ještě jsme neudělali ten další postupný krok, což jsme věděli, že budeme muset udělat. Ještě hru zrychlit, hrát na strašně moc gólů, s hodně vysunutou obranou.

Nepotřebuje tým ještě dozrát?

Ukázal, že na to má. Jen ten krok se ještě nepovedlo udělat. Získáme spoustu zkušeností, uvidíme, jestli je zúročíme v příští sezoně.

Není tedy družstvo moc mladé?

My dlouhodobě máme problémy, že vychováváme nadějné hráčky, ale nedokážeme jim nabídnout takové smlouvy, aby u nás zůstávaly. Takže to zkrátka je realita.

Co s tím?

Změnit manažera! (smích) Nedokáže sehnat adekvátní prostředky, protože hrajeme s desetinovým rozpočtem co top kluby a se čtvrtinovým oproti třeba Kastamonu. Děláme strašně moc muziky za strašně málo peněz. Je zázrak, že jsme byli v Lize mistryň, uhráli jsme tam nějaké body. Samozřejmě každý z nás by si dovedl představit silnější tým, ale bohužel.

Řešení je jaké?

Holky podle mě teď naráží na svoje hlavy. Kdyby tým hrál opravdu rychlou házenou, rychle zakončoval, tlačil se dopředu, tak tu šanci měl. Jinak ne. My nemůžeme hrát na postavené obrany, protože soupeři jsou v tom silnější. My musíme hrát jinou házenou, pokud chceme uspět.

A jak zajistit větší rozpočet?

To není jednoduché. My jsme Baník Most. Tím je řečeno všechno. Baník a Most. Snažím se vysvětlovat partnerům, kam jsme se dostali, s jakými prostředky to hrajeme. Jsem zvědavý, jak v tom přesvědčování budeme úspěšní.

Zase vám zmizí nějaké talenty?

Uvidíme. Ale my jim zkrátka nedokážeme nabídnout takové podmínky, aby zůstaly dlouhodobě. Chválabohu, ty nejzajímavější tady jsou. Ano, vždycky budou týmy i z české a slovenské soutěže, které si na jednu dvě hráčky ušetří a holky nám tam odejdou. Nedokážeme jim ani to nějaké minimum v tuhle chvilku nabídnout. Máme jednání s partnery a sponzory, uvidíme, co se podaří s nimi domluvit.

Příkladem byl letní útěk Sáry Kovářové navzdory platné smlouvě.

To je ono. Dostala nabídku ze slovinského Krimu, která ji ohromila. Měla platný kontrakt v Mostě, chtěla si vyvzdorovat odchod, to se jí nepovedlo. Kdyby u nás měla podmínky jako turecké hráčky, tak by nikam neodcházela.

Jak se na evropských výsledcích projevil nabitý program dvou zápasů týdně a cestování?

Všichni mají stejný program. Naše holky sice nejsou profesionálky, ale studium a vrcholový sport se dají dělat dohromady, to je drtivá většina našeho týmu. V tuhle chvíli pracuje mimo klub jen jedna hráčka a ještě brankářka (Dominika Müllnerová). Je to náročné, ale to pro všechny týmy, co hrají tyhle evropské soutěže. Frustrující spíš je, že když se dostaneme do skupinové fáze poháru, lehne nám půlka týmu na respirační nemoci. Stalo se nám to podruhé, uvidíme, jestli se to stane i potřetí. Ale nejsme schopni s tím nic udělat.