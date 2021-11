Výsledkově bych turnaj v Chebu nerad hodnotil, řekl kouč házenkářek Bašný

Ani v jednom se Češkám moc nedařilo. České házenkářky zvládly vítězně generálku na prosincové MS. Na turnaji v Chebu udolaly Island 27:25 a po dvou porážkách si až v posledním zápase připsaly první výhru. Osmi góly se blýskla nejlepší střelkyně zápasu Markéta Jeřábková.

„Výsledkově bych turnaj nerad hodnotil. Nehráli jsme tak, že chceme zápasy za každou cenu vyhrát. Potřebovali jsme si vyzkoušet různé sestavy a spolupráci hráček, které na předchozích kempech nebyly tak vytěžované,“ vysvětloval český reprezentační kouč Jan Bašný.

„První zápas se Švýcarskem jsme odehráli špatně, proti Norsku to bylo výborné a s Islandem na klasickou obranu dobré, pak horší. Máme co zlepšovat. Ale turnaj nám velmi pomohl. Čeká nás ještě regenerační den a několik tréninků. Budeme hru ladit tak, abychom reprezentovali co nejúspěšněji,“ dodal český trenér.

Na rozdíl od předchozích dvou zápasů v Chebu začaly Bašného svěřenkyně proti Islandu lépe a rychle si vytvořily několikabrankový náskok. Ten se ale postupně rozplynul a ve 42. minutě rázem vedl Island o dva góly.

„Vstoupili jsme do utkání dobře. To, že se soupeř vrátil do hry, nebylo dané střídáním, ale změnou obranného systému. Island hrál jinou obranu dobře, měli jsme potíže až do konce,“ vysvětloval český kouč.

Český tým dokázal srovnat až na začátku poslední pětiminutovky, kdy využil dvojnásobnou přesilovku. Jeřábková dvěma brankami po sobě upravila na 24:24 a následně v předposlední minutě překlopila vedení na stranu domácích Kovářová. Seveřanky ještě jednou srovnaly, ale v závěrečné minutě skórovala Holanová a poslední trefu zaznamenala po ubráněném útoku Seveřanek do prázdné branky Jeřábková. K vítězství přispěla také několika povedenými zákroky gólmanka Mučková.

„Dokázali jsme se zmobilizovat, dostat se zpět do zápasu a otočit ho v závěru.“

Ovšem české házenkářky v úvodním utkání na přípravném turnaji O štít města Chebu nezvládly roli favoritek a po špatném výkonu prohrály se Švýcarskem 25:29.

„Mohly jsme nacvičit nové signály. To se nám příliš nepovedlo, Švýcarky nás na začátku překvapily tím, že vzaly Markétu Jeřábkovou na osobní obranu. Tím nám překazily náš plán hrát nové kombinace, na druhou stranu jsme si alespoň vyzkoušely tuto variantu, protože je dost pravděpodobné, že podobný scénář nastane také na mistrovství. Zkusily jsme také několik variant v obraně a v druhé vlně, takže svůj účel ten zápas nakonec splnil,“ uvědomovala si bezprostředně po utkání Kamila Kordovská, nejlepší hráčka zápasu v českém výběru.

Proti širšímu výběru Norska, v jehož barvách nastoupilo několik hráček z týmu vítěze Ligy mistryň Vipersu Kristiansand, ale podal český tým zlepšený výkon. Přesto prohrál 25:26.

Premiéru v národním dresu zapsala Kristýna Königová, naděje z Kynžvartu, které během taktické přípravy slavnostně předala dres se čtyřkou Veronika Malá. Netradiční modré trikoty, v nichž reprezentace nastoupila, nakonec štěstí nepřinesly. „Norky hrály stejným stylem jako pokaždé, věděli jsme, čím se budou prezentovat. Ale soustředili jsme se hlavně na naši hru, nepitvali jsme soupeřovu,“ vysvětloval po zápase trenér Jan Bašný.

Oproti duelu se Švýcarskem se mu předvedená hra zamlouvala víc. „Myslím, že se nám hodně věcí dařilo lépe. Bylo to energičtější a rychlostně jsme stíhali, což je určitě pozitivní.“ „Prohra nás mrzí, ale pořád jde o přípravu na mistrovství světa. Oproti minulému utkání jsme zlepšily obranu i útok, byla vidět také větší souhra a výborně zachytala Petra Kudláčková. Důležitější zápas přijde za týden,“ věděla sedmigólová Dominika Zachová, jež byla vyhlášena hráčkou zápasu.

Juniorky prohrály všechny tři zápasy a přestože kynžvartská brankářka Adéla Srpová, jež se stala nejlepší hráčkou zápasu, předváděla výborné zákroky, nezabránila ani porážce ve třetím duelu s Islandem.

„Turnaj se hodnotí velmi špatně. Šlo o první mezinárodní konfrontaci po mistrovství Evropy, které se hrálo před šesti měsíci. Je vidět, jak pracují holky v každodenním životě, na evropskou úroveň to nestačí. My můžeme na hráčky maximálně apelovat, zdůrazňovat jim potřebu individuálních tréninků a domlouvat častější konfrontace na mezinárodní úrovni,“ hodnotil trenér českých juniorek Dušan Poloz.

Oba české týmy zůstaly na místě i po turnaji. Ženy se zítra rovnou z Chebu přesunou na pražské letiště, odkud odlétají do dějiště Mistrovství světa. Trenér Bašný dnes určí nominaci. Do MS Češky vstoupí ve čtvrtek utkáním s Německem, dalšími soupeři v základní skupině budou Maďarsko a Slovensko.

Juniorky s obměněnou sestavou, v níž dostanou příležitost mimo jiné i dvě dorostenky, se přesunuly do Mariánských Lázní, kde budou pracovat i na silově-rekondiční a mentální stránce, se kterou pomůže také známý kouč Marian Jelínek.