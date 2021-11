Soustředit se jen na Slovenky je sebevražda, varuje jednička házenkářek

Reprezentantky se s favoritkami skupiny poměří ve čtvrtek od 18:00, v dalších dnech narazí na Maďarky a Slovenky. Dál postupují první tři týmy.

„Němky hodně omladily, mají silné spojky, které hrají Ligu mistrů, suprová křídla a celkově opravdu kvalitní tým,“ líčí Kordovská.

„Hodně gólů dávají přes křídla, takže se budeme muset vracet, zároveň budou nebezpečné i z dálky. Spousta z nich už byla na vrcholných akcích, takže zkušeností mají víc. Ale myslím, že by nás mohly malinko podcenit.“

Ve Španělsku se na hřišti potká i s bývalou spoluhráčkou z Blombergu Silje Brøns Petersenovou, která je původem Dánka, ale nedávno získala německé občanství.

„V posledních utkáních měla první střední spojka Němek trochu problémy s nohou, takže Silje odehrála docela velkou porci minut. Tak nějak byla hozená do vody. To by mohla být naše výhoda, protože s ní nejsou tolik sehrané. Nemáme co ztratit, budeme bojovat.“

Jedeme na mistrovství světa, ne za památkami

Reprezentační trenér Jan Bašný svému omlazenému týmu bez několika opor jako první cíl vytyčil postup ze základní skupiny. Podle předturnajového rozložení sil povede cesta dál nejspíše přes Slovenky, papírově nejslabší družstvo z kvarteta.

„Ale byla by sebevražda soustředit se jen na poslední zápas se Slovenskem,“ uvědomuje si brankářská jednička týmu Petra Kudláčková. „V prvních dvou zápasech nemáme co ztratit, ale můžeme získat klid a zajistit si postup i dřív. Můžeme získat pohodu a najet na vítěznou vlnu. Cíl je určitě postup ze skupiny, předvádět hezké výkony a hezkou házenou.“

Právě 27letá brankářka se na poslední vrcholné akci, loňském mistrovství Evropy, rozchytala k výtečným výkonům. Nyní ve Španělsku na ně bude chtít navázat, ideálně je i překonat.

„Bude to rozdílné v tom, že už to pro mě nebude nová role. Už jsem si ji zkusila loni i letos v kvalifikaci proti Švýcarkám. Tak nějak vím, co čekat, a hodlám se připravit stejně dobře,“ slibuje.

Češky na loňském Euru prohrály všechny tři zápasy. Nyní doufají nejen ve zlepšení bilance, ale i ve volnější proticovidová opatření.

„Loni jsme ani nemohly opustit hotel, mohly jsme se pohybovat jen na hotelovém balkónku,“ vzpomíná Kordovská. „Teď se snad budeme moct projít ven, když budeme mít roušky. Ale stejně jedeme na mistrovství světa, ne dívat se na památky.“

„Jedná se o mistrovství světa očkovaných, takže restrikce budou trochu menší,“ připomíná Bašný pravidlo Mezinárodní házenkářské federace, že všechny účastnice šampionátu musejí podstoupit vakcinaci. Z tohoto důvodu vypadla z české nominace Petra Maňáková.

Reprezentantky se i přesto poperou o zopakování senzačního osmého místa z MS 2017, před dvěma roky mezi elitou chyběly.

„Atmosféra v týmu je dobrá,“ ujišťuje Kudláčková. „Čeká nás spolu ještě pár týdnů, takže to bude dlouhé, ale určitě to zvládneme. Bude záležet i na výsledcích, které náladu v týmu ovlivňují. Ale problémy nemáme.“