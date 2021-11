Z týmu házenkářek pro MS vypadla brankářka Mučková, nahradila ji Malá

Národní tým nechtěl potíže Mučkové blíže specifikovat, na svazovém webu ale uvedl, že nejde o koronavirus. Celá reprezentace před odletem prošla testy na covid-19 s negativním výsledkem.

Dodatečně povolaná gólmanka bude mít v nominaci jmenovkyni křídelnici Veroniku Malou. Českou jedničkou mezi brankářkami bude na šampionátu Petra Kudláčková, dvojkou pak Karin Řezáčová.

Osmnáctičlenný výběr odletí vpodvečer do Valencie, odkud se ve středu přesune do nedalekého města Llíria, kde odehraje základní skupinu. Do ní Bašného svěřenkyně vstoupí ve čtvrtek zápasem s Německem, dalšími soupeřkami budou Maďarsko a Slovensko.