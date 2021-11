Bašný před MS: Máme nový tým, který může uspět teď, ale hlavně v budoucnu

Češky vstoupí do mistrovství ve čtvrtek proti Němkám a na celém šampionátu se budou muset obejít bez dřívějších opor brankářky Lucie Satrapové, Ivety Korešové či Hany Kvášové.

„O těchto absencích z různých důvodů jsme věděli dopředu, takže jsme se na to takticky připravovali,“ vysvětluje Bašný.

Nicméně plány mu v posledních dnech nabouralo zranění Jany Šustkové a taky opatření Mezinárodní házenkářské federace, že na šampionátu smí hrát jen očkované hráčky, což připravilo o start Petru Maňákovou.

„Sice máme plno absencí, ale s týmem jsem velmi spokojený,“ hodnotil Bašný na pondělní tiskové konferenci. „Máme nově se tvořící tým, který tímhle mistrovstvím začíná novou etapu. Má na to něco uhrát už teď, ale hlavně v nejbližší budoucnosti. Máme tam kvalitní hráčky, i když méně zkušené.“

Nebude právě nezkušenost z vrcholných akcí nevýhodou vašeho týmu?

Je něco jiného odehrát důležitou roli během turnaje v Chebu než mít stejnou roli a porci času na mistrovství světa. Ale občas se může stát, že hráčky si to takhle neberou. Jsou uvolněné a hrají normálně. Každopádně na první část šampionátu s námi pojede sportovní psycholog Michal Šafář, takže o tým je z této stránky postaráno.

Ve skupině máte Německo, Maďarsko a Slovensko, přičemž dál postupují tři týmy.

Naše skupina má jako jediná čtyři evropské týmy a jelikož víme, že házená má největší sílu v Evropě, tak z toho vychází, že naše skupina je nejtěžší. Ale pokud postoupíme dál, tak se budou spojovat dvě skupiny a z té opačné přijdou dva mimoevropské týmy. Takže tam už by se to mohlo přetavit zase ve výhodu.

Němky a Maďarky jsou podle nasazení favoritkami, na třetí místo tedy zbývají Češky a Slovenky. Máte postupové kalkulace takto nastavené?

Rozhodně nemáme v plánu, že vypustíme první dvě utkání a budeme se soustředit jen na zápas se Slovenkami. Náš tým je schopen uhrát kvalitní výkon, a proč ne i výsledek, proti Němkám i proti Maďarkám. V těchto zápasech nemusíme tolik ztratit, ale můžeme hodně získat. Pokud se nám podaří uhrát nějaké body, tak třetí zápas už možná nemusí být rozhodující. Pokud ne, tak pravděpodobně budeme hrát o postup se Slovenkami.

Mistrovství začnete ve čtvrtek, jaký budete mít do té doby program?

Do úterního oběda zůstáváme v Chebu, ještě tu budeme mít video, psychologickou přípravu a trénink. V úterý přeletíme do Valencie, odkud se ve středu ráno přesuneme do místa konání. A odpoledne už budeme mít 45minutový trénink. Ve čtvrtek máme Němky, potom hrajeme každé dva dny. V případě postupu výš nás čeká přesun do Barcelony, v opačném případě bychom zůstali ve Valencii. Ale my se přesuneme do Barcelony!