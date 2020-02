Plzeň hostí házenkáře Hranic, už nasadí i Srba Terziče

Pětadvacetiletý vítěz Ligy mistrů 2013 s německým Hamburkem, který působil také v Makedonii, Portugalsku či Rumunsku, pomůže Plzni v jarní části sezony.

„Věřím, že jít do Plzně je dobrý krok a že zde můžu opět nabrat ztracené sebevědomí,“ uvedl Terzič, kterému po operaci kolena nevyšlo podzimní angažmá v rumunském klubu Potaissa Turda.

Talentu před týdnem vyšel první zápas v novém roce na výbornou, odvezl si tři body za vítězství 30:24 v Novém Veselí a upevnil si první příčku tabulky. V neděli úřadující mistry čekají deváté Hranice, které se tvrdě rvou o postup do play off.

„Bude to houževnatý soupeř. Před Vánoci porazili výrazným rozdílem právě Nové Veselí. Jdeme do zápasu s respektem, ale jsme favority, hrajeme doma a já si přeji, aby to bylo vidět od první minuty,“ řekl plzeňský trenér Michal Tonar.

Po návratu z podzimního angažmá ve Švýcarsku se domácím fanouškům představí jeho starší syn Michal, naopak otazník kvůli bolavému kolenu visí nad startem dalšího navrátilce Škvařila. Mimo hru je stále srbská spojka Ivančev a volno dostane také gólman Šmíd, který v Novém Veselí nepříjemný náraz hlavou do tyče odnesl otřesem mozku. „V brance ho s Filipem Herajtem nahradí mladík Ríša Křesťan,“ informoval kouč Talentu.

První vzájemný zápas skončil loni v říjnu v Hranicích výhrou Plzně 33:29. „Budeme to mít velmi těžké, protože Plzeň má na všech postech kvalitní hráče. Ale doma jsme s nimi odehráli dobré utkání a ani teď jim nedáme nic zadarmo,“ slíbil trenér Hranic Miroslav Bartoň.

Osmi góly se v minulém kole blýskla levá spojka Talentu Jakub Tonar. Ten věří, že tým bude úspěšný i v zítřejším duelu, který začíná v 11 hodin. „Musíme se koncentrovat na svůj výkon. Když bude optimální, nemáme se čeho bát,“ mínil Jakub Tonar.