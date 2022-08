Teď je čas na češtinu, usmívá se srbský házenkářský světoběžník Terzič

„Pocity jsou stejné, možná o trochu lepší, protože teď už je pryč koronavirové období,“ připomněl minulou zkušenost s českou extraligou osmadvacetiletý Terzič.

V pátek v 18 hodin s týmem v hale na Slovanech nastoupí ke generálce před startem nové sezony proti německému Aue.

Je pro vás výhoda, že jste šel do známého prostředí?

Jistě. A město je takhle mnohem hezčí, plné lidí. Navíc je léto, minule jsem přijel do Plzně v lednu, kdy byla zima. Tým je téměř stejný, kluky už dobře znám. Nepotřebuju žádnou dlouhou adaptaci.

Zakotvil jste v Německu, rodinu jste přivezl s sebou?

Ne, ne. Rodina včetně mých dětí zůstala v Hamburku. Autem je to šest sedm hodin, to je lepší než jezdit odjinud. I proto jsem spokojený, že jsem v Plzni, není to do Německa zase tak daleko.

Je pro vás Plzeň dobré místo pro život?

Jasně, dobré jídlo, pivo, město tak akorát velké. Pro mě je město s milionem obyvatel nebo dvěma příliš hektické a velké.

Můžete srovnávat, že? Během kariéry jste toho procestoval dost. Německo, Slovinsko, Makedonie, Španělsko, Izrael...

Ale nejhezčí život byl v Portugalsku, tam máte deset měsíců v roce slunečno. Na mezilidské vztahy to zase bylo fajn v Makedonii. Ve Vardaru jsme měli partu, že to bylo až neuvěřitelné. Nicméně každé místo má svá dobrodružství a nikdy nevíte, co zažijete.

S Talentem jste před dvěma lety vyhrál základní část extraligy, ale play off se kvůli koronaviru nehrálo. Bylo to velké zklamání?

Ano, bylo to špatné. Celkem lehce jsme porazili třeba Karvinou a už vím, že je to tady pro Plzeň největší soupeř. Hráli jsme dobře a také já jsem se cítil zápas od zápasu lépe. I s trenérem Miki Tonarem bylo tehdy všechno skvělé.

Kdy jste se vlastně rozhodl, že se vrátíte?

Loňský rok byl hodně dlouhý a měl jsem mnoho nabídek, o kterých jsem přemýšlel. Všechny ostatní však byly od mužstev, která ve svých soutěžích hrají ve středu tabulky. A to není nic pro mě. Nejsem člověk, který chce každý druhý týden prohrávat. Jeden hráč nemůže všechny zápasy rozhodovat sám, házená je kolektivní sport. Proto jsem si řekl, že pro mě bude nejlepší jít do Plzně a bojovat o první místo než hrát v Maďarsku o osmou příčku. Plzeň navíc znovu okusí evropské poháry, ve kterých se jí dařilo už minulou sezonu. Myslím, že v Evropě se můžeme ještě zlepšit.

Na začátku přípravy jste měl zdravotní problémy, teď už je vše v pořádku?

Ano. Byl jsem pozitivní na covid-19. Nevím, kde jsem se nakazil, ale rychlotest byl pozitivní a oni mě nenechali udělat si PCR test. Zkrátka jsem musel do karantény a nemohl přijet. Takže jsem přišel o prvních sedm nebo osm dní.

A hned v prvním přípravném utkání viděl červenou kartu...

Ze sedmičky jsem trefil gólmana do hlavy... Asi trochu silněji, i když to byla technická střela. Nebylo to úmyslné, ale taková jsou pravidla. Hned jsem musel platit do klubové pokladny, takže všichni byli nakonec spokojení. (smích)

Jak dlouho potrvá, než naplno oprášíte spolupráci se staronovými spoluhráči?

Myslím, že se známe dobře. Teď se víc soustředíme na obranu. Na té musíme více zapracovat, viděli jsme to i v zápasech proti soupeřům z Německa, kteří hrají opravdu hodně rychle. Ale pracujeme tvrdě, Petr Štochl vytvořil dobrý trenérský tandem s Jirkou Hynkem. Oba bývali výbornými hráči, rozumí nám a hodně s námi mluví. Takový přístup mám rád, ne jako naši přísní trenéři v Srbsku. Věřím, že postupně všechno vyladíme ideálně, teď to ještě trochu skřípe.

Co konkrétně vám trenéři říkají, abyste na své hře zlepšil?

Zlepšit obranu, mít méně červených karet a méně diskuzí s rozhodčími. I další věci. Nejde jen o góly, mužstvu můžeš pomoci na palubovce i jinak, když hraješ agresivně, připravíš spoluhráčům jednoduché góly a tak. Není to jen o tom, že přijdu a nastřílím pět nebo deset gólů. Házená je zkrátka kolektivní sport.

Ovládáte několik světových jazyků. Je teď čas na češtinu?

Ano. Mám smlouvu na dva roky a musím se učit. Už jsem trochu začal s psaním. Bylo by fajn naučit se nějaký další jazyk, abych vám mohl v lednu dávat rozhovory v češtině.

Vážně, domluvíme se tak?

Dobře, takže v lednu rozhovor v češtině! (úsměv)